Milan su Paredes ma c’è un ostacolo enorme: il Boca Juniors. La rivelazione dall’Argentina

Il Milan ha sondato concretamente il terreno per il centrocampista argentino, ma il Boca Juniors non sembra intenzionato a privarsi del suo regista: l’ostacolo non sarebbe economico

Cresciuto a pane e calcio, dal 2008 vivo il giornalismo sportivo raccontando storie, emozioni e protagonisti. Specializzato nel calciomercato, seguo trattative e retroscena con passione. Amo le interviste che svelano il lato umano del gioco.

Il Milan su Leandro Paredes, è tutto vero. Il nuovo corso di Ruben Amorim prosegue. Nonostante il pesante stop patito contro il Chelsea di Xabi Alonso in amichevole, 3-0 il risultato finale, la squadra rossonera continua a lavorare agli ordini del nuovo allenatore per trovare l’amalgama giusta in vista della prossima stagione, quella che dovrà essere del rilancio dopo il quinto posto finale della stagione scorsa.

L’obiettivo, neanche a dirlo, è entrare come minimo nelle prime quattro per raggiungere l’agognata qualificazione alla fase a campionato della Champions League. Poi, se dovesse arrivare qualcosa di più, sicuramente sarà ben accetto dalle parti di Milanello.

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Il calciomercato del Milan tra acquisti e cessioni

Gerry Cardinale, dopo la fine del campionato 2025/2026, ha deciso di cambiare decisamente rotta. Azzerata la dirigenza e lo staff tecnico, con Furlani, Tare, Moncada e Allegri fatti fuori, si è deciso di ripartire con soluzioni prettamente interne per sfruttare al meglio le risorse. Come detto, è arrivato l’ex tecnico del Manchester United che ha tutta l’intenzione di sfruttare l’occasione per ritornare ai fasti dello Sporting Clube de Portugal. Insieme a lui un altro portoghese come Gonçalo Ramos, bomber trasferitosi dal Paris Saint-Germain per una cifra vicina ai 75 milioni di euro. Subito dopo è stato il turno di Mario Gila, ex difensore della Lazio.

Adesso, prima di poter acquistare, è necessario sfoltire una rosa che consta di troppi elementi. Tomori, Fofana, Ricci e Estupinan, solo per fare alcuni nomi, sono in lista di uscita. Nel frattempo, però, le voci di calciomercato non si fermano mai e nei giorni scorsi ne è arrivata una dall’Argentina che ha stupito molti: il Milan, secondo ESPN, avrebbe mosso passi concreti per Leandro Paredes.

Il Milan si è mosso per Leandro Paredes

L’argentino lo conosciamo bene, per la sua militanza nell’Empoli, nella Roma e nella Juventus, e il suo temperamento, oltre alle geometrie, potrebbero certamente giovare al gioco di Amorim, che può già contare su un certo Luka Modric, nonostante le 41 primavere sulle spalle. Paredes, tornato a ‘casa’ nel 2025, ha 32 anni e ancora tanto da dare al calcio internazionale, non a caso è stato il titolare fisso dell’Argentina nel recente Mondiale, conclusosi con la vittoria della Spagna.

L’indiscrezione sull’interesse rossonero trova conferma in una fonte molto vicina al calciatore che abbiamo interpellato nelle scorse ore. Dunque sì, il Milan si è mosso per il regista di San Justo. Ma, nello stesso tempo, c’è un ostacolo enorme da superare, nel caso in cui il club italiano decidesse di fare sul serio, e ha un nome: il Boca Juniors.

Milan-Paredes, il Boca Juniors fa muro

Ad oggi, ci rivela la medesima fonte, gli ‘Xeneizes’ non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire il calciatore, vincolato da un contratto valido fino al 31 dicembre 2028. Le parole dette non lasciano spazio a dubbi: “C’è l’interesse, ma non penso si potrà fare. Il problema non è economico, ma è il Boca”.

Quindi, in attesa che il Milan sfoltisca la rosa e il reparto di centrocampo, se vorranno davvero andare su Paredes concretamente, dovranno prima lavorare ai fianchi della dirigenza argentina, non disposta a cedere il fulcro della squadra. Questa la situazione allo stato attuale, vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.