Milan pari, i tifosi rossoneri si sfogano sui social

Solo un pari per il Milan al termine di una gara a dir poco rocambolesca. I rossoneri di Pioli rischiano di perdere in casa contro il Verona ma alla fine riescono a ottenere un punto comunque prezioso per come si era messa la partita. Rigori sbagliati, due gol annullati e tantissime occasioni sprecati hanno impedito al team di Pioli di conquistare tre punti che vista la mole di gioco sarebbero probabilmente stati meritati.

Ibra sulle montagne russe

La gara vissuta dai tifosi del Milan sui social ha avuto ovviamente uno dei momenti di maggiore “picco” con il rigore sbagliato da Zlatan Ibrahimovic nel secondo tempo. Lo svedese ha tirato alle stelle scatenando le proteste dei fan rossoneri: “Non ci sono storie che tengano – dice Fabio – Società e mister devono sapere che è Kessie il rigorista del Milan, lo è sempre stato. Invece facciamo tirare a Ibra che ne ha già sbagliati tre in stagione”.

E ovviamente il calciatore svedese è anche diventato l’eroe della serata con il gol del pareggio realizzato di pure volontà nel recupero: “Nel bene e nel male – scrive Lorenzo – è sempre Ibra”.

Calhanoglu non pervenuto

Tra i giocatori maggiormente criticati c’è senza dubbio Calhanoglu, che nella nuova gestione Pioli è sempre stato un punto di riferimento ma contro il Verona ha avuto molte difficoltà: “La partita di Calhanoglu non è stata positiva – dice un tifoso – fatta eccezione per un paio di giocato. Non è stato ai suoi livelli abituati. Doveva essere uno dei primi cambi di Pioli per provare a invertire la rotta in attacco”.

Attacco all’arbitro

I tifosi del Milan non hanno gradito la direzione arbitrale di Guida a causa di alcune decisioni avvenute in particolare nel secondo tempo: “Ovviamente, gol regolarissimo, fuorigioco che non c’era. E’ una vergogna”, protesta Francesco. “Guida si toglie un’altra soddisfazione, rispolvera l’ammonizione a Bennacer, dopo manata liberatoria all’hitleriano che lo francobollava e che poi crolla a terra preso da convulsioni”. Critiche che sono diventate ancora più severe dopo il gol annullato negli ultimi minuti e che sembrava condannare il Milan alla sconfitta.

SPORTEVAI | 08-11-2020 22:48