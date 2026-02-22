Milan-Parma, le formazioni ufficiali: Allegri cambia sulle fasce, le scelta per l'attacco, Fullkrug gioca?

Non vuol perdere terreno dall’Inter capolista ma soprattutto vuol tenere a distanza le inseguitrici il Milan che alle 18 a San Siro ospita il Parma in un match dalle mille insidie. Le formazioni ufficiali delle due squadre.
Come arrivano alla sfida Milan e Parma
I rossoneri cercano il riscatto dopo l’1-1 casalingo contro il Como nel recupero della 24ª giornata, risultato che non ha permesso di ridurre il distacco dall’Inter capolista e che ha acceso polemiche nel finale. Il Parma allenato da Carlos Cuesta arriva invece con il morale alto dopo i successi consecutivi contro Bologna e Hellas Verona, risultati che hanno permesso ai ducali di salire a quota 29 punti in classifica.
Le scelte di Allegri
Allegri presenta qualche novità: Maignan tra i pali con una difesa composta da Tomori, Gabbia e Bartesaghi che ha vinto il ballottaggio con De Winter, sulle fasce a sinistra torna dal 1′ Estupinan con Saelemaekers a destra mentre in mezzo al campo Modric gioca assieme al rientrante Rabiot e Loftus-Cheek. In avanti la coppia Leao-Pulisic.
Le formazioni ufficiali di Milan-Parma
Queste le formazioni ufficiali:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato).
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
