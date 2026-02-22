Milan-Parma, le formazioni ufficiali: Allegri cambia sulle fasce, le scelta per l'attacco, Fullkrug gioca?

Il tecnico rossonero ripropone Estupinan a sinistra dal 1' e in attacco si affida alla coppia Leao-Pulisic, torna Rabiot a far coppia con Modric

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non vuol perdere terreno dall’Inter capolista ma soprattutto vuol tenere a distanza le inseguitrici il Milan che alle 18 a San Siro ospita il Parma in un match dalle mille insidie. Le formazioni ufficiali delle due squadre.

Come arrivano alla sfida Milan e Parma

I rossoneri cercano il riscatto dopo l’1-1 casalingo contro il Como nel recupero della 24ª giornata, risultato che non ha permesso di ridurre il distacco dall’Inter capolista e che ha acceso polemiche nel finale. Il Parma allenato da Carlos Cuesta arriva invece con il morale alto dopo i successi consecutivi contro Bologna e Hellas Verona, risultati che hanno permesso ai ducali di salire a quota 29 punti in classifica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le scelte di Allegri

Allegri presenta qualche novità: Maignan tra i pali con una difesa composta da Tomori, Gabbia e Bartesaghi che ha vinto il ballottaggio con De Winter, sulle fasce a sinistra torna dal 1′ Estupinan con Saelemaekers a destra mentre in mezzo al campo Modric gioca assieme al rientrante Rabiot e Loftus-Cheek. In avanti la coppia Leao-Pulisic.

Le formazioni ufficiali di Milan-Parma

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Landucci (Allegri squalificato).

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

Clicca qui per la diretta della partita