Milan-Parma, Loftus-Cheek steso da Corvi: sangue sul volto e Ruben fuori in barella. Polemica per il mancato rigore

Scontro terribile tra Loftus-Cheek e Corvi, che in uscita ha colpito involontariamente con un pungo il centrocampista rossonero, costretto a lasciare il campo in barella. Tifosi rossoneri furiosi per il mancato rigore

Subito attimi di grande paura in occasione di Milan-Parma. Dopo meno di 10’ dall’inizio del match Ruben Loftus-Cheek è stato costretto ad abbandonare il campo in barella per un violentissimo scontro con il portiere crociato con Edoardo Corvi, che lo ha steso in uscita colpendolo tra mandibola e zigomo, da cui il giocatore rossonero ha iniziato a perdere sangue. Un contatto che oltre alla grande paura ha scatenato anche le polemiche dei tifosi per il mancato rigore assegnato al Milan.

Bruttissimo scontro tra Corvi e Loftus-Cheek

Succede tutto al 7‘ sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di rabona di Alexis Saelemaekers in area di rigore del Parma e intercettato da Emanuele Valeri il quale ha allontanato la sfera chiudendo di fatto l’azione. Alle sue spalle però sulla sfera si erano avventati anche Corvi e Loftus-Cheek, protagonisti di un terribile scontro dove ad avere la peggio è stato il centrocampista del Milan, colpito in maniera molto violenta tra mandibola e zigomo da un pugno del portiere crociato che era andato in uscita alta.

Loftus lascia il campo in barella e con il volto insanguinato

Vedendo Loftus-Cheek a terra l’arbitro ha poi interrotto la partita, con tutti i giocatori che sono andati a vedere come stessero i protagonisti dello scontro. La gravità della situazione è diventata subito chiara e per chiesto è stato chiesto immediatamente l’intervento dei soccorsi, rimasti qualche minuto in campo per sincerarsi che il centrocampista fosse vigile e valutare le sue condizioni, con Loftus-Cheek che poi è stato costretto a lasciare il campo in barella con un collare cervicale e lo zigomo sanguinante.

All’uscita fortunatamente il centrocampista inglese era apparso cosciente ma fortemente confuso dallo scontro e ora sarà trasportato in ospedale per i consueti controlli. Al suo posto in campo è entrato Ardon Jashari.

Polemiche per il mancato rigore

L’uscita di Corvi non è però stata punita dall’arbitro, che l’ha considerata un normale intervento di gioco e non fallosa. Una decisione che però ha lasciato qualche dubbio, soprattutto tra i tifosi rossoneri, che subito sui social si sono scagliati contro la decisione di Marco Piccinini, con i social che sono stati inondati di polemiche dei tifosi rossoneri come V, che su X ha scritto: “Loftus non si ricorderà come si chiama domani, ma sia mai un rigore al Milan”.

Opinione condivisa anche da Musti, che ricorda anche le recenti polemiche arbitrali del Milan: “Da quando il Milan si è fatto sentire con l’AIA hanno solamente spaccato la mandibola a Loftus senza neanche darci rigore”. C’è anche chi ovviamente ha scelto la via della moderazione, lasciando però intendere il suo disaccordo con la scelta arbitrale: “Spero che Loftus Cheek stia bene, ma quello poteva essere un rigore per il Milan…”.