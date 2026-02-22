Milan–Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

La sfida tra Milan e Parma accende la 26a giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 22 febbraio 2026 alle 18:00 allo Stadio Giuseppe Meazza. I rossoneri sono 2° con 54 punti (15 vittorie, 9 pareggi, 1 sconfitta; 41 gol fatti, 19 subiti) e inseguono il vertice: un big match per testare continuità e cinismo. I gialloblù, 12° a quota 29 (7 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 18 gol segnati, 31 incassati), cercano punti pesanti per blindare la salvezza, con margini ma senza distrazioni.
- Probabili formazioni di Milan–Parma
- Gli indisponibili di Milan–Parma
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Milan–Parma
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Milan e Parma
Probabili formazioni di Milan–Parma
Avvicinandoci al fischio d’inizio, il Milan dovrebbe confermare un 3-5-2 elastico: possibile chance tra i titolari per De Winter accanto a Gabbia e Tomori, mentre sugli esterni Athekame e Bartesaghi restano opzioni in corsa. In mezzo, la qualità di Modric e l’equilibrio di Fofana e Rabiot dovrebbero dare regia e gamba. Davanti, coppia dinamica con Nkunku e Leao, ma non si escludono sorprese dalla panchina. Nel Parma, out per squalifica Circati: linea a tre con Delprato, Troilo e Valenti, mentre a destra potrebbe agire Britschgi e a sinistra Valeri. In cabina di regia, fiducia a Keita con Bernabe e Sorensen mezzali. In attacco si va verso Strefezza a supporto di Pellegrino, ma restano vive alternative in corsa. Le assenze per infortunio (da valutare Suzuki e Ndiaye) potrebbero pesare nelle rotazioni.
- Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.
- Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabe, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino.
Gli indisponibili di Milan–Parma
Capitolo assenze: il Milan perde peso davanti e fisicità dietro con gli stop di Gimenez e Pavlovic, mentre il Parma deve fare i conti con più defezioni distribuite nei reparti. Occhio ai recuperi last minute: Suzuki e Ndiaye restano in bilico, e la squalifica di Circati impone aggiustamenti in difesa. Rotazioni e gestione delle energie potrebbero incidere nel corso del match.
- Milan – Infortunati: Gimenez (infortunio alla caviglia), Pavlovic (infortunio alla gamba). Squalificati: nessuno.
- Parma – Infortunati: Almqvist (infortunio al bicipite femorale), Suzuki (frattura al dito), Ndiaye (infortunio all’inguine), Frigan (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: Circati (squalifica per somma di ammonizioni).
Le ultime partite giocate
Forma in crescita per il Milan, che alterna solidità e strappi offensivi; il Parma ha ritrovato punti preziosi ma resta incostante lontano da casa. Equilibrio e dettagli sui piazzati potrebbero fare la differenza.
|Milan
|ok
|x
|ok
|ok
|x
|Parma
|x
|ko
|ko
|ok
|ok
Nelle ultime 5 di campionato il Milan ha totalizzato 11 punti, il Parma 7. Dettaglio dei risultati:
- Milan
M il an–Lecce 1-0; Roma–Milan 1-1; Bologna–Milan 0-3; Pisa–Milan 1-2; Milan–Como 1-1.
- Parma
Parma–Genoa 0-0; Atalanta–Parma 4-0; Parma–Juventus 1-4; Bologna–Parma 0-1; Parma–Verona 2-1.
L’arbitro di Milan–Parma
La gara sarà diretta da Piccinini; assistenti Peretti e Colarossi; IV Ferrieri Caputi; VAR Camplone; AVAR Pairetto. In questa Serie A, Marco Piccinini ha arbitrato 5 incontri: 2 rigori concessi, 17 ammonizioni e 2 espulsioni, con una media di 3,8 cartellini a partita. Gestione del contatto piuttosto rigorosa e buona attenzione alle situazioni in area.
- Arbitro: Piccinini
- Assistenti: Peretti – Colarossi
- IV: Ferrieri Caputi
- VAR: Camplone
- AVAR: Pairetto
Informazioni interessanti sul match
Sfida dal profumo di storia tra Milan e Parma, con tradizione recente ricca di gol e spettacolo: spesso entrambe le squadre vanno a bersaglio e la media reti è elevata. I rossoneri arrivano con una lunga striscia positiva in campionato e con una percentuale realizzativa da vertice; i gialloblù, più altalenanti ma pericolosi in ripartenza, faticano a colpire nelle prime frazioni e dovranno alzare qualità e cinismo. Occhio ai duelli aerei: Pellegrino è un riferimento, mentre Leao ha numeri in crescita e ama colpire proprio contro il Parma. In mezzo, la tecnica di Bernabe e la gestione dei piazzati possono indirizzare il copione. La storia recente a San Siro sorride al Milan, ma il Parma ha spesso trovato la via della rete in trasferta: la partita promette equilibri sottili e dettagli decisivi tra qualità individuali e momenti della gara.
- Dopo il 2-2 dell’andata, si profila un altro incrocio ad alto punteggio: spesso entrambe le squadre segnano e la media gol è vicina alle quattro a partita.
- Il Milan ha una striscia aperta di 19 gare consecutive a segno contro il Parma: mira la 20ª di fila.
- A San Siro i rossoneri hanno vinto 8 delle ultime 10 contro i gialloblù, segnando tanto; il Parma però è andato in gol nelle ultime 8 trasferte milanesi.
- Serie utile monstre del Milan: 24 gare senza ko in A. Nel mirino il record interno oltre quota 25 nella stessa stagione.
- Con 29 punti in 25 gare, il Parma viaggia su ritmi in linea con le sue migliori annate recenti in A.
- Percentuale realizzativa: Milan al top del torneo, Parma fanalino in questo dato e xG offensivi contenuti.
- Il Parma segna poco nei primi tempi: classifica parziale dell’intervallo deficitaria.
- Bernabe ha già colpito il Milan all’andata e guadagna molti falli nella trequarti.
- Pellegrino è tra i più pericolosi di testa in Europa tra i giovani: può timbrare due gare di fila.
- Leao ha eguagliato il bottino dello scorso anno e spesso incide contro il Parma, anche dal dischetto.
Le statistiche stagionali di Milan e Parma
Numeri a confronto: il Milan produce e finalizza meglio (41 gol, precisione tiro 47,35%), concede poco (19 subiti) e tiene più palla (51,8%). Il Parma è più reattivo senza palla (PPDA 13,9), ma fatica a convertire (18 gol, 38,02% al tiro) e soffre dietro (31 subiti). Pulizia di passaggio rossonera (87,5% vs 79,82%) e più clean sheet (11 a 8). Attenzione però ai duelli aerei e alle transizioni, terreno su cui i gialloblù possono far male.
Singoli in evidenza: Leao e Pulisic guidano il Milan a quota 8 gol, con Nkunku a 5; top assistman rossonero Rabiot (4). In casa Parma, spicca Pellegrino (7 gol) e l’inventiva di Bernabe (3 reti). Tra i più sanzionati: Tomori (4 gialli) e Circati (5). Tra i portieri: Maignan 9 clean sheet, Corvi 4 e Suzuki 3.
|Milan
|Parma
|Partite giocate
|25
|25
|Vittorie
|15
|7
|Pareggi
|9
|8
|Sconfitte
|1
|10
|Gol fatti
|41
|18
|Gol subiti
|19
|31
|Clean sheet
|11
|8
|Possesso palla (%)
|51,8
|44,6
|Tiri totali
|245
|192
|Tiri in porta
|116
|73
|Precisione tiro (%)
|47,35
|38,02
|PPDA
|15,9
|13,9
|Pass accuracy (%)
|87,50
|79,82
|Cartellini gialli
|39
|42
|Cartellini rossi
|2
|4
