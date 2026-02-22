Milan–Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Milan–Parma di Serie A 2025-26, 26a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche stagionali a confronto

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La sfida tra Milan e Parma accende la 26a giornata della Serie A 2025-26: si gioca domenica 22 febbraio 2026 alle 18:00 allo Stadio Giuseppe Meazza. I rossoneri sono 2° con 54 punti (15 vittorie, 9 pareggi, 1 sconfitta; 41 gol fatti, 19 subiti) e inseguono il vertice: un big match per testare continuità e cinismo. I gialloblù, 12° a quota 29 (7 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 18 gol segnati, 31 incassati), cercano punti pesanti per blindare la salvezza, con margini ma senza distrazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Milan–Parma

Avvicinandoci al fischio d’inizio, il Milan dovrebbe confermare un 3-5-2 elastico: possibile chance tra i titolari per De Winter accanto a Gabbia e Tomori, mentre sugli esterni Athekame e Bartesaghi restano opzioni in corsa. In mezzo, la qualità di Modric e l’equilibrio di Fofana e Rabiot dovrebbero dare regia e gamba. Davanti, coppia dinamica con Nkunku e Leao, ma non si escludono sorprese dalla panchina. Nel Parma, out per squalifica Circati: linea a tre con Delprato, Troilo e Valenti, mentre a destra potrebbe agire Britschgi e a sinistra Valeri. In cabina di regia, fiducia a Keita con Bernabe e Sorensen mezzali. In attacco si va verso Strefezza a supporto di Pellegrino, ma restano vive alternative in corsa. Le assenze per infortunio (da valutare Suzuki e Ndiaye) potrebbero pesare nelle rotazioni.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

V:Sport

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabe, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino.

V:Sport

Gli indisponibili di Milan–Parma

Capitolo assenze: il Milan perde peso davanti e fisicità dietro con gli stop di Gimenez e Pavlovic, mentre il Parma deve fare i conti con più defezioni distribuite nei reparti. Occhio ai recuperi last minute: Suzuki e Ndiaye restano in bilico, e la squalifica di Circati impone aggiustamenti in difesa. Rotazioni e gestione delle energie potrebbero incidere nel corso del match.

Milan – Infortunati: Gimenez (infortunio alla caviglia), Pavlovic (infortunio alla gamba). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Gimenez (infortunio alla caviglia), Pavlovic (infortunio alla gamba). Squalificati: nessuno. Parma – Infortunati: Almqvist (infortunio al bicipite femorale), Suzuki (frattura al dito), Ndiaye (infortunio all’inguine), Frigan (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: Circati (squalifica per somma di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

Forma in crescita per il Milan, che alterna solidità e strappi offensivi; il Parma ha ritrovato punti preziosi ma resta incostante lontano da casa. Equilibrio e dettagli sui piazzati potrebbero fare la differenza.

Milan ok x ok ok x Parma x ko ko ok ok

Nelle ultime 5 di campionato il Milan ha totalizzato 11 punti, il Parma 7. Dettaglio dei risultati:

Milan

M il an–Lecce 1-0; Roma–Milan 1-1; Bologna–Milan 0-3; Pisa–Milan 1-2; Milan–Como 1-1.

Parma

Parma–Genoa 0-0; Atalanta–Parma 4-0; Parma–Juventus 1-4; Bologna–Parma 0-1; Parma–Verona 2-1.

L’arbitro di Milan–Parma

La gara sarà diretta da Piccinini; assistenti Peretti e Colarossi; IV Ferrieri Caputi; VAR Camplone; AVAR Pairetto. In questa Serie A, Marco Piccinini ha arbitrato 5 incontri: 2 rigori concessi, 17 ammonizioni e 2 espulsioni, con una media di 3,8 cartellini a partita. Gestione del contatto piuttosto rigorosa e buona attenzione alle situazioni in area.

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Peretti – Colarossi

IV: Ferrieri Caputi

VAR: Camplone

AVAR: Pairetto

Informazioni interessanti sul match

Sfida dal profumo di storia tra Milan e Parma, con tradizione recente ricca di gol e spettacolo: spesso entrambe le squadre vanno a bersaglio e la media reti è elevata. I rossoneri arrivano con una lunga striscia positiva in campionato e con una percentuale realizzativa da vertice; i gialloblù, più altalenanti ma pericolosi in ripartenza, faticano a colpire nelle prime frazioni e dovranno alzare qualità e cinismo. Occhio ai duelli aerei: Pellegrino è un riferimento, mentre Leao ha numeri in crescita e ama colpire proprio contro il Parma. In mezzo, la tecnica di Bernabe e la gestione dei piazzati possono indirizzare il copione. La storia recente a San Siro sorride al Milan, ma il Parma ha spesso trovato la via della rete in trasferta: la partita promette equilibri sottili e dettagli decisivi tra qualità individuali e momenti della gara.

Dopo il 2-2 dell’andata, si profila un altro incrocio ad alto punteggio: spesso entrambe le squadre segnano e la media gol è vicina alle quattro a partita.

Il Milan ha una striscia aperta di 19 gare consecutive a segno contro il Parma : mira la 20ª di fila.

ha una striscia aperta di 19 gare consecutive a segno contro il : mira la 20ª di fila. A San Siro i rossoneri hanno vinto 8 delle ultime 10 contro i gialloblù, segnando tanto; il Parma però è andato in gol nelle ultime 8 trasferte milanesi.

però è andato in gol nelle ultime 8 trasferte milanesi. Serie utile monstre del Milan : 24 gare senza ko in A. Nel mirino il record interno oltre quota 25 nella stessa stagione.

: 24 gare senza ko in A. Nel mirino il record interno oltre quota 25 nella stessa stagione. Con 29 punti in 25 gare, il Parma viaggia su ritmi in linea con le sue migliori annate recenti in A.

viaggia su ritmi in linea con le sue migliori annate recenti in A. Percentuale realizzativa: Milan al top del torneo, Parma fanalino in questo dato e xG offensivi contenuti.

al top del torneo, fanalino in questo dato e xG offensivi contenuti. Il Parma segna poco nei primi tempi: classifica parziale dell’intervallo deficitaria.

segna poco nei primi tempi: classifica parziale dell’intervallo deficitaria. Bernabe ha già colpito il Milan all’andata e guadagna molti falli nella trequarti.

ha già colpito il all’andata e guadagna molti falli nella trequarti. Pellegrino è tra i più pericolosi di testa in Europa tra i giovani: può timbrare due gare di fila.

è tra i più pericolosi di testa in Europa tra i giovani: può timbrare due gare di fila. Leao ha eguagliato il bottino dello scorso anno e spesso incide contro il Parma, anche dal dischetto.

Le statistiche stagionali di Milan e Parma

Numeri a confronto: il Milan produce e finalizza meglio (41 gol, precisione tiro 47,35%), concede poco (19 subiti) e tiene più palla (51,8%). Il Parma è più reattivo senza palla (PPDA 13,9), ma fatica a convertire (18 gol, 38,02% al tiro) e soffre dietro (31 subiti). Pulizia di passaggio rossonera (87,5% vs 79,82%) e più clean sheet (11 a 8). Attenzione però ai duelli aerei e alle transizioni, terreno su cui i gialloblù possono far male.

Singoli in evidenza: Leao e Pulisic guidano il Milan a quota 8 gol, con Nkunku a 5; top assistman rossonero Rabiot (4). In casa Parma, spicca Pellegrino (7 gol) e l’inventiva di Bernabe (3 reti). Tra i più sanzionati: Tomori (4 gialli) e Circati (5). Tra i portieri: Maignan 9 clean sheet, Corvi 4 e Suzuki 3.

Milan Parma Partite giocate 25 25 Vittorie 15 7 Pareggi 9 8 Sconfitte 1 10 Gol fatti 41 18 Gol subiti 19 31 Clean sheet 11 8 Possesso palla (%) 51,8 44,6 Tiri totali 245 192 Tiri in porta 116 73 Precisione tiro (%) 47,35 38,02 PPDA 15,9 13,9 Pass accuracy (%) 87,50 79,82 Cartellini gialli 39 42 Cartellini rossi 2 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Milan–Parma e a che ora inizia? Milan–Parma si gioca domenica 22 febbraio 2026 con fischio d’inizio alle ore 18:00. Dove si gioca Milan–Parma? La partita si disputa allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Chi è l’arbitro di Milan–Parma? L’arbitro è Marco Piccinini. Assistenti Peretti e Colarossi, IV Ferrieri Caputi, VAR Camplone, AVAR Pairetto.