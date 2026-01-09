Milan, Pavlovic “alla Maspero”: la furbata sul dischetto prima del rigore di Stanciu scatena il web

Un video girato dalla curva e diffuso sui social mostra il difensore scavare il terreno sul punto di battuta: in uno Juventus-Torino del 2001 il celebre precedente

Oltre al gol di Rafa Leao è stata la furbata di Strahinja Pavlovic a salvare il Milan dalla sconfitta contro il Genoa: prima del rigore battuto da Stanciu, il difensore si è prodotto in una scena “alla Maspero” sul dischetto, causando probabilmente l’errore del genoano. Sui social, però, il gesto del serbo fa discutere.

Milan-Genoa, la furbata di Pavlovic

Il giorno dopo Milan-Genoa il vero eroe dei tifosi rossoneri non è Rafa Leao, autore del gol del pareggio, ma Strahinja Pavlovic, protagonista di una furbata che potrebbe aver causato il rigore sbagliato dal rossoblù Stanciu nei minuti di recupero e, quindi, salvato i rossoneri dalla sconfitta. Un video girato dalla curva del Meazza e divenuto virale sui social mostra infatti il difensore serbo scavare a forza di calci una buca nel terreno, all’altezza del dischetto del rigore. Nessuno dei genoani si accorge del punto di battuta rovinato: quando Stanciu va a calciare, la palla parte altissima.

Il precedente di Maspero in Juve-Torino

Pavlovic non è certo il primo calciatore a prodursi nella furbata del dischetto rovinato: il precedente più celebre risale al 2001, anno in cui si disputò un derby Juventus-Torino passato alla storia. Sul finire di una gara rocambolesca, col punteggio di 3-3, la Juve usufruisce di un calcio di rigore: nella confusione delle proteste, il granata Riccardo Maspero scava una buca sotto al dischetto senza che nessuno se ne accorga. Il bianconero Salas non se ne accorge, piazza il pallone proprio lì e quando va a calciare lo spedisce alle stelle. Risultato: Toro che strappa un punto e Maspero che entra nell’olimpo dei giocatori più furbi e smaliziati della storia del calcio.

Social infuriati con Pavlovic

Allora quasi nessuno bollò quello di Maspero come un gesto scorretto: da quell’episodio, però, sono passati 20 anni, la morale calcistica si è evoluta e oggi, sui social, si leggono numerose condanne del gesto di Pavlovic. Ovviamente, molte portano la firma di tifosi dell’Inter. “Pavlovic ha distrutto il dischetto su cui Stanciu ha tirato un rigore in cielo: gli arbitri che facevano?”, domanda Alessandro. “Ma una bella squalifica per queste cose? Quando le metteranno a regolamento? Poi però se dici scarso all’arbitro ti possono sospendere per 2 turni”, scrive Truestory. “Un increscioso episodio avvenuto ieri, che va contro i valori dello sport. Pavlovic va punito”, attacca Francois. “Questa roba non deve passare inosservata”, aggiunge Marco.

Il rossonero Bettino, invece, ci scherza su: “Il lavoro che ha fatto Pavlovic sul dischetto è qualcosa che fatto senza attrezzi agricoli ha del prodigioso. Non è assolutamente un caso che poi il rigore sia stato calciato alle stelle…”. “Insomma, non è proprio un gesto edificante”, ammette l’altro milanista Diegus.