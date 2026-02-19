Milan, Pavlovic ha rischiato grosso: la diagnosi dell’infortunio scatena i tifosi contro Mariani e Van der Brempt

Lo staff medico temeva una frattura alla gamba sinistra, ma gli esami hanno evidenziato solo una forte contusione causata dal fallo del giocatore del Como: sui social la rabbia dei milanisti

Nessuna frattura, ma Strahinja Pavlovic ha rischiato grosso con il fallo subito da Ignace Van der Brempt nella gara pareggiata ieri sera tra Milan e Como: la diagnosi dell’infortunio diffusa dal club rossonero ha scatenato le proteste social dei tifosi milanisti contro il laterale lariano e l’arbitro Mariani, che non ha estratto alcun cartellino nei suoi confronti.

Pavlovic, la diagnosi dell’infortunio

La grande paura del Milan è passata: Strahinja Pavlovic, uscito al 71’ della gara col Como per un infortunio alla gamba sinistra, non ha rimediato alcuna frattura. Il club ha comunicato la diagnosi degli esami strumentali compiuti dallo staff medico rossonero, il centrale serbo ha rimediato un “trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con un vasto ematoma e un’edema-emorragico che ha interessato l’osso peroneale”, come si legge nella nota. L’osso è sano, dunque, ma Pavlovic avrà bisogno di riposo perché zoppica vistosamente e ha ancora molto dolore.

Il fallo di Van der Brempt

A mettere k.o. il centrale di Massimiliano Allegri è stato Ignace Van der Brempt, esterno difensivo del Como che con un’entrata dura e pericolosa ha colpito la gamba sinistra di Pavlovic con i tacchetti del piede destro. L’impatto ha causato una fuoriuscita interna di sangue, ma non ha rotto l’osso del milanista. Tuttavia è stato immediatamente chiaro che l’intervento di Van der Brempt fosse violento: di qui la sorpresa dei tifosi del Milan quando l’arbitro Mariani, dopo aver fischiato il fallo, non ha neanche ammonito l’esterno del Como.

Le proteste dei tifosi contro Mariani

Lo stupore si è immediatamente trasformato in rabbia, sentimento che nelle ultime ore ha invaso anche i social: la nota sull’infortunio di Pavlovic, che salvo miracoli dovrà saltare la prossima partita col Parma, ha scatenato le proteste dei tifosi del Milan contro Van der Bremtp e, soprattutto, contro l’arbitro Mariani. “No ma Mariani ha fatto bene, per il giallo serve almeno la frattura”, il commento sarcastico di Milanistic su X. “Questo fallo è da rosso diretto, stop”, attacca Nicola. “Mariani incredibile… ma come si fa a non espellere Van der Brempt?”, domanda Gianni.

“Pavlovic doveva rotolarsi a terra più volte, con spasmi multipli che convincano il Var a rivedere l’azione. Ah, e serve una maglia nerazzurra”, aggiunge Roberto, alludendo probabilmente al caso Bastoni. Il Virdissiano è sulla stessa lunghezza d’onda: “Per vedere un rosso dobbiamo aspettare fratture di tibia e perone oppure basta cambiare un colore sociale col blu”. “Se l’avesse subito Barella? Rosso diretto e 4 giornate di squalifica”, scrive Alfonso. “Prossimamente a Open Var: ‘A Pavlovic non si è spezzata la gamba e non è nemmeno a rischio amputazione, quindi riteniamo corretta la decisione di Mariani nel non sanzionare con il cartellino rosso il calciatore del Como’”, la chiosa sarcastica di Pino.