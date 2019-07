Milan, pazzesco scambio di mercato con la Roma

I riflettori del calciomercato sono puntati sull’asse Roma-Milano. I dirigenti giallorossi vogliono regalare al neo tecnico Paulo Fonseca un esterno in grado di rendere al meglio nel 4-2-3-1 che ha in mente l’allenatore portoghese: il primo nome sulla lista è quello del milanista Suso, che sarebbe in uscita dal club rossonero dopo l’arrivo di Marco Giampaolo.

Il Diavolo è costretto a cedere un big per ragioni di bilancio e di mercato, e lo spagnolo è il favorito per l’addio dopo la brusca frenata di Gianluigi Donnarumma, che nonostante l’interessamento di alcuni club esteri sembra intenzionato a rimanere. Boban e Maldini non intendono però vendere sotto i 38 milioni di euro. Secondo quanto riporta La Repubblica, per abbassare il prezzo la Roma vorrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Javier Pastore, che dopo la stagione negativa nella Città Eterna potrebbe rilanciarsi sotto la Madonnina.

Intanto il Flaco, in attesa di novità dal mercato, si è messo a disposizione del nuovo allenatore a Trigoria. La moglie Chiara Picone su Twitter lo ha salutato così: “Javier è tornato in ritiro… e ci ha ha lasciato un vuoto dentro! La famiglia, di nuovo, per un breve periodo separata! Questo è senza dubbio il mese più pesante dell’anno, per noi e per i nostri figli. Perche’ non sappiamo tra quante settimane torneremo a vederci. Però, il ritiro pre- stagione è fondamentale per saper affrontare l’inizio della stagione al meglio. Daje tutta, forza Roma!”, è il tweet a corredo ci una sua foto insieme alle due figlie della coppia.

SPORTAL.IT | 15-07-2019 15:48