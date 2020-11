Milan 'pazzo' di Brahim Diaz: due scenari per trattenerlo

Il Milan sta pensando a un piano per trattenere Brahim Diaz, jolly offensivo spagnolo arrivato in prestito secco dal Real Madrid. Il 21enne si è ambientato subito mostrandosi entusiasta della sua avventura in rossonero e la dirigenza del Milan, secondo ‘Tuttosport’, sta studiando un paio di scenari per provare a trattenerlo a fine stagione.

Il piano principale riguarda un rinnovo del prestito di un altro anno, inserendo in scadenza una clausola che implichi il diritto o l’obbligo di riscatto a giugno 2022. Lo scenario secondario, meno probabile, riguarda invece il pagamento di 25 milioni di euro al termine di questa stagione, una possibilità comunque complessa visto il periodo di crisi economica.

OMNISPORT | 04-11-2020 10:36