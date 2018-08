Milan pazzo di Milinkovic-Savic, mossa a sorpresa dei rossoneri

Il Milan continua a sognare il colpo ad effetto a centrocampo, nonostante la sessione di mercato estiva sia ormai agli sgoccioli. Nella giornata di venerdì, svela Tuttosport, è andato in scena a Cortina un incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e alcuni rappresentanti di Elliott, il fondo statunitense proprietario del Milan, per discutere del possibile trasferimento di Sergey Milinkovic-Savic nella società meneghina.

Il patron del club biancoceleste ha ribadito la richiesta astronomica di 120 milioni di euro per il suo gioiello, ma non ha chiuso alla formula d'acquisto che il Diavolo vuole attuare per aggirare i paletti del Fair Play finanziario: un prestito super oneroso da 40 miloni di euro, più 80 milioni per l'acquisto a titolo definitivo il prossimo giugno.

I rossoneri hanno tentato inutilmente a inserire alcune contropartite, tra queste Montolivo, Borini e Bonaventura: il no di Lotito è stato secco, solo soldi cash. L'operazione è quasi impossibile considerati i pochi giorni a disposizione, ma il Milan vuole provarci.

​E intanto i rossoneri festeggiano l'arrivo di Tiemoué Bakayoko. L'incontrista francese di origini ivoriane sbarca dal Chelsea con la formula del prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a quota 35.

Il giocatore, effettuate le visite mediche, firmerà un contratto annuale con opzione per altri quattro che verrà esercitata se i rossoneri lo riscatteranno a fine stagione. Bakayoko è arrivato su precisa richiesta di Gattuso, che voleva un vice Kessié, nella scorsa stagione tra i giocatori del Diavolo più utilizzati.

Leonardo sta anche pensando di regalare un esterno offensivo a Gattuso: il nome caldo è quello di Samu Castillejo, che potrebbe rientrare nell'operazione per la cessione di Carlos Bacca al Villarreal. Ma per il giocatore si sarebbe inserito anche il Real Madrid.

SPORTAL.IT | 13-08-2018 10:55