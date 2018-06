Milan, pazzo scambio: via Donnarumma per una stella del Chelsea

Il Milan aspetta con ansia la sentenza Uefa ma non rinuncia a lavorare sul mercato in entrata. Uno dei nomi più importanti, in cima alla lista dei desideri dei rossoneri, è l'attaccante spagnolo Alvaro Morata, in uscita dal Chelsea.

Dopo le difficoltà in zona gol dell'anno scorso tra Cutrone, André Silva e Kalinic, Gattuso è alla ricerca di una punta prolifica: Morata sarebbe la soluzione ideale ma il prezzo del suo cartellino (70 milioni di euro) è totalmente fuori portata. Secondo il Corriere dello Sport, una delle soluzioni ipotizzate dal Diavolo sarebbe quindi quella di offrire al Chelsea uno scambio alla pari con Gigio Donnarumma.

I Blues sono in rotta con Courtois, che ha chiesto di essere ceduto e va in scadenza nel 2019, e sono quindi alla ricerca di un nuovo estremo difensore: Donnarumma, che ancora non ha ricevuto offerte, sarebbe la moneta di scambio ideale. Tutti i discorsi sono rimandati però solo dopo l'ufficializzazione del nuovo tecnico dei londinesi dopo la partenza di Antonio Conte.

"Donnarumma potrebbe restare al Milan, anche a vita – erano state le ultime parole di Raiola sul futuro di Donnarumma- .Bisogna rispettare i tifosi soprattutto quelli intelligenti. Rimane a vita al Milan, è sempre stata la richiesta dei tifosi. Non è ironia, non la conosco… È più facile che se ne vadano i cinesi che Gigio".

Mirabelli si è espresso così sui possibili partenti: "Non abbiamo mai messo Gigio sul mercato. Abbiamo rinnovato sperando che sia per sempre il nostro portiere. Su Suso ribadisco che quando gli abbiamo rinnovato il contratto, lui e il suo agente hanno voluto la clausola. Per noi non è sul mercato, ma sarà lui a decidere di andare via. Abbiamo costruito la squadra più giovane di Italia con giocatori di affidamento. Dobbiamo solo ritoccare la squadra per attaccare le posizioni più importanti a cui il Milan è abituato".

SPORTAL.IT | 12-06-2018 13:00