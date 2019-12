Milan, Pellegatti lancia il sondaggio: È giusto cederlo?

Vigilia di Natale all’insegna della malinconia per tutti i sostenitori del Milan. La squadra è attardata in classifica, addirittura doppiata da Inter e Juventus, e la disfatta di Bergamo ha fatto materializzare fantasmi che sembravano spazzati via dopo il mini ciclo positivo delle settimane precedenti. Carlo Pellegatti, sul suo canale Youtube, fa il punto della situazione con un occhio al mercato.

Il peggiore – “Per molti tifosi sarà ‘il peggior Natale della mia vita’, per usare il titolo di un film con Fabio De Luigi“, esordisce il giornalista di fede milanista. “Almeno, della vita rossonera s’intende. Mai era accaduto che si passasse un Natale dopo un 5-0 subito. È un mistero cosa sia successo, tutti tranne Donnarumma hanno giocato male. Vorrei proprio chiederlo a Pioli: cos’è successo in questa settimana di preparazione alla partita?”.

Il sondaggio – Il campionato, però, ora osserva due settimane di sosta, quindi spazio al mercato. “Oggi vorrei parlare di Paquetá. Giusto farlo andare al Psg?”, chiede Pellegatti lanciando un sondaggio per i suoi seguaci. “Sembra che Leonardo voglia affondare il colpo, voglia chiederlo al Milan. Ma è giusto cederlo? Paquetá è un giocatore che affascina coi suoi dribbling, gioca a testa alta, come le stelle brasiliane. Ha grandi prospettive”.

I dubbi – Insomma, non sarebbe facile dire di sì alla richiesta dell’ex dirigente: “Paquetá ha cambiato tre allenatori, ma non ha mai del tutto convinto”, prosegue Pellegatti analizzando ora gli eventuali pro alla cessione. “Non ha mai fatto progressi, non ha mai lasciato il segno come trascinatore, uomo assist o inventore di giocate. C’è da vedere anche quanto ne ricaverebbe il club. In ogni caso, io sono titubante. E sono sicuro che lo saranno anche molti tifosi”.

Le risposte – Già, i tifosi. Cosa ne pensano della possibile cessione di Paquetá? “Con allenatori mediocri e compagni di squadra non all’altezza, sarebbe difficile anche per Messi esprimersi ad alti livelli”, afferma Giuseppe. “Il problema non è lui che secondo me va aspettato…il problema sono le altre pippe che abbiamo in squadra: il signor Suso, il piedino fatato di Norimberga Hakan….lo sbadato Kessie“, è invece il pungente commento di un altro follower. “Vendiamo Suso piuttosto e proviamo Paquetá una volta per tutte dietro le due punte”, chiede Pietro. “Quando Pioli gli ha dato fiducia, Paquetá ha fallito. Per me a fronte d’un’offerta congrua, è cedibile”, il giudizio di Fulvio.

SPORTEVAI | 24-12-2019 10:33