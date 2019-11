Milan, Pellegatti saluta il primo partente. I tifosi: Finalmente

Mentre tanti sognano il ritorno di Ibrahimovic e mentre si discute, non senza concitazione, sulla possibilità di lasciare Donnarumma alla Juve in cambio di Demiral, Rugani e un conguaglio per la prossima stagione, il Milan si sta organizzando per le prime mosse di mercato in uscita. Non ci sarà una rivoluzione ma almeno un paio di cessioni sono previste.

LE MOSSE – Ne parla Carlo Pellegatti sul suo canale youtube. La storica voce di Milan Channel racconta dell’ormai prossimo addio di Franck Kessie, un giocatore che sembrava indispensabile fino a qualche mese fa ma che ora sembra non dover lasciare rimpianti nei tifosi.

L’INTERVENTO – Pellegatti dice: “Doveva partire già la scorsa estate, il Monaco offriva 25 milioni, poi per l’intervento del procuratore ci sono state incomprensioni nella trattativa e non se ne è fatto più nulla, il giocatore voleva 5-6 milioni e c’erano anche le commissioni. Ora torna sul mercato con destinazione Inghilterra, probabilmente al Wolwerhampton dove gioca Cutrone, sarà comunque lui a lasciare per primo il Milan. Poi bisognerà vedere Rodriguez e Calabria”.

LE REAZIONI – Quasi un sospiro di sollievo si avverte sul web alla notizia: “5-6 milioni di euro voleva?? Ma va a ciapa i ratch FRANKINO KESSINO” o anche: “Ma che cavolo ti frega di dove va. L’importante che vada. E’ una zucca vuota. E’ fondamentale togliere questa gente squallida dal Milan”.

I COMMENTI – Fioccano i commenti: “È da un paio d’anni oramai che me ne sbatto quando sento parlare di addio al Milan. Non riesco ad affezionarmi più a nessuno”, oppure: “Kessie, ha il fisico di Rijkaard e la testa di Balotelli….a 25 mln sarebbe un miracolo!” o anche: “Magari ci liberassimo di sto paracarro”.

NESSUN DOLORE – Non c’è traccia di amarezza sul web: “Finalmente una bella notizia…..Kessie non farebbe la differenza nemmeno in Prima categoria…..solo fisico ma nemmeno da calciatore” o anche: “Lo dicevo da tempo che questo ivoriano non è cosa da Milan, da vendere subito, non Cutrone, che oggi sarebbe servito eccome, poiché aveva il fuoco dentro per il Milan”.

SOPRAVVALUTATO – I giudizi dei fan rossoneri sono spietati: “Demotivato, manca di professionalità, condotta discutibile. Via, via” o anche: “L’importante è che ce lo paghino bene (almeno 35 mln) e non a prezzo di saldo come Cutrone“.

LA SERIE – Non si trovano tifosi in disaccordo: “Giocatore top centrocampisti Europei? Uno con due ferri da stiro al posto dei piedi? Bah” o anche: “Un altro giocatore di cui non sentiremo la mancanza, totalmente inutile e sopravvalutato” e infine: “Speriamo il primo di una lunga serie. Suso, Rodriguez, Musacchio, Calabria, Biglia etc etc”.

