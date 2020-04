Milan, Pellegatti scatena i tifosi: tutta la verità su Ibra

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è in cima ai pensieri, calcistici s’intende, del popolo milanista. La sua seconda vita con la maglia rossonera è stata bruscamente interrotta dallo stop ai campionati per il coronavirus ed è lo stesso svedese a chiedersi, in una recente intervista, se ritirarsi o meno al termine della stagione. Per qualcuno ha già deciso di lasciare il Milan a prescindere. Ma non per Carlo Pellegatti che dice la sua facendo sognare i tifosi.

Le parole di Zlatan

“Vediamo. Non so ancora cosa voglio, ogni giorno succede qualcosa di nuovo – ha detto Ibra al giornale svedese Svenska Dagbladet – Chi avrebbe potuto prevedere questo Coronavirus? Dobbiamo solo provare a vivere e goderci la vita, non preoccuparci troppo. Ho una famiglia di cui occuparmi, si sentono bene, quindi anche io mi sento bene. È tragico che i campionati siano sospesi, ma dobbiamo rispettare le leggi ed essere pazienti. I Governi devono trovare una soluzione che faccia bene all’intera comunità. La salute viene prima dello sport”.

Ibra ha già deciso?

Secondo la maggior parte dei media italiani, Ibrahimovic avrebbe già preso la sua decisione e cioè lasciare il Milan dopo soli sei mesi: il rinnovò non ci sarà. Anche se non dovesse ritirarsi. A pesare sul suo futuro in rossonero soprattutto i risvolti societari con l’addio di Boban e quello probabile di Maldini, che lo avevano fortemente voluto a gennaio, e anche le voci su Rangnick dopo che Zlatan ha instaurato un buon rapporto di fiducia con l’attuale tecnico Pioli.

Pellegatti smonta la tesi addio

L’esperto e storico del Milan, Carlo Pellegatti, nel suo consueto “caffè con i tifosi” su Youtube, ha smontato le tesi più negative sul futuro, impossibile, di Ibrahimovic al Milan. “Sento dire che non resterà al 100%, mah! ha esclamato il giornalista, ora opinionista Mediaset chiacchierando con i tifosi.

“Lui ha detto ‘non so se mi ritiro’, a me non sembra che abbia detto che andrà via dal Milan. Sono sicuro che quando tutto sarà finito, andrà a parlare con Gazidis. Sembra ci sia stato un contrasto nel loro ultimo incontro, io non lo so e aspetto che lui ci faccia sapere cosa ha deciso. Più facile che vada, sì, questo è vero, ma magari gli piacerà il progetto del Milan del futuro…. Ripeto, ha detto solamente, che non sa cosa deciderà di fare e non che lascerà il Milan”.

L’eco dei tifosi

In tanti hanno scritto sotto il video di Pellegatti per dire la loro su Ibra al Milan: “Mi spiace se va via” è il commento più gettonato; “In questo momento è l’unico a darci un po’di entusiasmo… Deve rimanere!”; “Lui alla presentazione aveva detto tra le righe se le cose vanno bene rinnovero’ in pratica se qualcuno forte arriva.. Ciao Boban ciao Ibra e fa bene”; “Il progetto deve partire da lui PUNTO”;

In molti sono milanisti pessimisti: “Se non gli ha ancora parlato vuol dire che non rientra nei piani, mi pare chiaro”; Da quello che si sente dire, Ibra, Gigio, Bonaventura e, forse, lo stesso Romagnoli dovrebbero andar via e questa potrebbe anche essere una cosa buona perché, in questo modo, ci toglieremmo dalle scatole quella sanguisuga di Raiola”; “Ma quale progetto?? L’unica cosa su cui raiola ha ragione è che il progetto Milan fa schifo. Ibra fa bene a smettere”.

E c’è chi fa polemica con lo stesso Pellegatti: “Veramente fino ad ieri anche tu dicevi che eravamo a caccia del sostituto di Ibrahimovic, tra voi giornalisti e TV spazzatura tipo QSVS del tuo amico Ravezzani non so chi racconta più ca..ate..a gennaio è arrivato grazie a Boban e Maldini e adesso dovrebbe rimanere per il “progetto Gazidis”? La vedo dura se non impossibile” scrive un milanista deluso.

