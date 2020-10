Milan, Pellegatti sceglie l’uomo derby: polemica sul web

Aria di derby. In casa Milan si comincia a pensare alla sfida con l’Inter in programma nel prossimo fine settimana. Una partita molto attesa nonostante l’emergenza Covid19 che ha colpito fortissimo in casa nerazzurra.

Una gara ancora più importante perché il Milan vuole scoprire le sue potenzialità. Dopo un ottimo avvio di campionato, i rossoneri vogliono dimostrare di potersi confrontare anche contro le grandi della serie A. E quale migliore occasione del derby per dimostrare che il Milan è pronto a fare iil salto di qualità.

Pellegatti: “Ora tocca a lui”

Ne è convinto anche Carlo Pellegatti che sul suo canale YouTube dice: “Il Milan deve scoprire Sandro Tonali, per adesso lo ha solo cominciato ad aprire questo involucro prezioso. Abbiamo visto qualche segno ma non ha ancora scoperto la sua America. Non abbiamo ancora scoperto il nostro bagliore di fiamma, nelle prossime sette partite sicuramente avrà occasione di giocare titolare. Con il Celtic potrebbe essere lui e Kessie a giocare a centrocampo. Pioli comincerà a ruotare tra i titolari. Tonali dopo aver studiato deve cominciare a giocare. Non deve avere paura”.

L’acquisto più importante

Il centrocampista ex Brescia è stato senza dubbio l’acquisto più importante (insieme alla conferma di Ibrahimovic) dell’ultima sessione di mercato in casa Milan. Un affare fatto con l’idea di costruire per il futuro e proprio su Tonali pesano grandi aspettative.

La reazione del web

I tifosi però si dividono. C’è chi vorrebbe vederlo protagonista sin da subito e chi invita alla calma ricordando la giovane età del centrocampista: “Calma ragazzi – dice Francesco – diamogli tempo, la stoffa c’è. Ricordiamoci che Calhanoglu due anni fa era inguardabile. Ora è un giocatore cardine”. Mentre Daniele entra già in clima derby: “Non si scherza più, ora la prova della maturità”.

SPORTEVAI | 12-10-2020 11:28