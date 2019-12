Milan: Pellegatti sogna sul mercato, i tifosi si dividono

E ora chi li ferma più i tifosi del Milan? Se fino a qualche giorno fa era lecito rimanere in speranzosa attesa, per non illudersi troppo, ecco che le ultime notizie possono legittimare nuovi sogni. Stavolta non è il giornalista di turno o qualche addetto ai lavori a parlarne, stavolta è Ibrahimovic in persona ad ufficializzare il ritorno in Italia.

L’INDIZIO – Nell’intervista a Gq lo svedese non rivela il nome della squadra dove giocherà a gennaio, ora che si è chiusa l’avventura in Mls, ma lascia per strada indizi che sembrerebbero portare al Milan.

ACQUOLINA – Ne è convinto Carlo Pellegatti che sul suo canale youtube si bea nel leggere le parole del bomber e ripete, quasi ipnotizzato: “Ci vedremo presto in Italia, in una squadra che deve vincere di nuovo e rinnovare la propria storia. Ho l’acquolina in bocca, ne conosco una di squadra che ha queste caratteristiche. Ibra ha trovato nuovi stimoli. Lo voglio rivedere al Milan, è due anni che lo aspetto”.

LE REAZIONI – La stragrande maggioranza dei tifosi rossoneri lo aspetta a braccia aperte: “Ibra Supremacy! Vogliamo risentire questo urlo!!” o anche: “Se arriva Zlatan arriviamo qiuarti”, oppure: “ancora 6 giorni di attesa……supremacyyyyyyy….”.

L’ENTUSIASMO – I fan milanisti sono in fibrillazione: “Carlo, con l’attacco sterile che abbiamo adesso va bene anche Van Basten con una gamba sola, figurati Ibra a 38 anni” o anche: “Chi non vuole Ibra è Pazzo! Vado a prenderlo io a Malpensa e lo porto a Milanello con cavalli e trombe!”.

IL SOGNO – C’è chi scrive: “Uno come Ibra a 38 anni in Italia può anche giocare da fermo e far segnare tutti gli altri che gli stanno attorno”, oppure: “Ma non possono riaprire la campagna abbonamenti per il girone di ritorno? Dai Ibra portaci in Europa!”.

GLI SCETTICI – Non mancano gli scettici o magari coloro che semplicemente non vogliono illudersi: “Ci vediamo presto in Italia.. in una squadra che deve tornare a vincere! La Juve vince da 8 anni, l’unica che deve tornare è l’Inter. Anche perché a 38 anni non spreca tempo”, o anche: “Ma non potrebbero essere Napoli o Inter?”.

CONTRARI – Isolate, ma comunque ci sono, le voci dei dissidenti: “Io spero che assieme a Ibra arrivi anche qualche altro giocatore in grado di farci fare punti perché a calcio si gioca in 11” o anche: “Speriamo non faccia la fine di tutti quelli che sono tornati” e infine: “Nonno ibra per me è meglio che vada con il nipotino al parco. Le bombole dell’ossigeno sono vietate in campo”.

SPORTEVAI | 04-12-2019 12:56