Milan, per Allegri la Champions sposta 100 milioni ma li sanno spendere? Il flop di quest'anno e i sogni di Max

Il tecnico ha l'ossessione della qualificazione alla coppa più prestigiosa, è il suo mantra, ma neanche 100 milioni da spendere assicurano la riuscita

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non c’è stata una sola conferenza di Allegri dall’inizio della stagione in cui, con tono più o meno enfatico, non abbia ricordato che l’unico obiettivo del Milan di quest’anno era la qualificazione alla Champions Legue. La storia ok, le tradizioni pure, la bacheca che ricorda il passato glorioso anche ma per il conte Max l’ossessione era, è e sarà entrare tra i primi quattro. E lo ha ribadito anche ieri, alla vigilia della gara col Sassuolo, specificando cosa comporta esserci o non esserci.

Le riunioni con la dirigenza

Si sa che negli ultimi giorni i summit con la dirigenza sono stati parecchi a Milanello. Accantonata l’idea di prendersi la patata bollente della Nazionale, Allegri è concentrato sul presente ma anche sul futuro ed ha spiegato: “Le riunioni attuali sono fatte sul futuro, ma anche sulla stagione in corso perché è il risultato raggiunto che condiziona i giudizi e le scelte. A fine campionato, quando sapremo dove saremo arrivati, proseguiremo a parlare, sperando di aver messo una base importante ovvero il ritorno in Champions. Prima però dobbiamo chiudere tra le prime quattro e conta solo quello: la classifica è buona ma, se sbagli una partita, ti trovi le altre addosso e ti può venire l’ansia. Dopo il 24 maggio faremo le valutazioni per migliorare la squadra. Bisogna lavorare tutti in questa direzione perché il raggiungimento dell’obiettivo sposta di cento milioni il mercato. E quindi bisogna aspettare”.

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Il flop del mercato estivo

Per la verità di milioni ne sono stati spesi assai di più nel mercato. Troppi flop e solo due ingaggi davvero indovinati, ovvero il 41enne Modric (a parametro zero) e Rabiot costato 7 milioni. Gli altri? Un pianto o quasi. i due giocatori più pagati sono stati Nkunku (37 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, un’enormità) e Jashari (36 milioni). L’attaccante ex Chelsea gioca poco e non sempre bene, il play ancor meno e ancor peggio.

E che dire di Ricci? Il Milan l’ha pagato 23 milioni dal Torino ma il centrocampista non ha mai brillato. In difesa le cose non vanno meglio: sbolognato frettolosamente Kalulu alla Juve è stato comprato per 20 milioni De Winter, che non è un fulmine di guerra, e per 17 Estupinan che pure di danni ne ha fatti. Aggiungiamoci Fullkrug preso in prestito gratutito con riscatto sui 9 milioni ma mai incisivo, i 10 milioni per Athekame e i 7 per Odogu ecco che si superano i 180 milioni spesi (male) sul mercato.

I sogni di Allegri per l’estate

Come spenderebbe invece Allegri il tesoretto della Champions? Ecco i nomi che piacciono al tecnico livornese. Dopo l’anno più ombre che luci di Leao e Pulisic serve come il pane un vero centravanti. Mai abbandonata la pista Vlahovc, in stand by l’operazione Lewandowski piacciono Sorloth. Guirassy, Gonçalo Ramos o Jackson. Il vero sogno è Goretzka, ieri autore di una doppietta con il Bayern, poi in difesa Gila della Lazio più un esterno di spessore. Allegri indica i nomi e aspetta la Champions, per un Milan che però non deve più sbagliare sul mercato.