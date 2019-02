Milan, per Caldara c'è ancora da aspettare

Mentre Biglia potrebbe essere tra i convocati già per la partita contro il Cagliari di domenica, per l'altro lungodegente del Milan, Mattia Caldara, si dovrà ancora pazientare.

L'ex centrale dell'Atalanta si è allenato a parte in questi ultimi giorni, e a differenza dell'argentino ha deciso di non affrettare i tempi su consiglio dello staff medico. Per lui l'obiettivo è tornare disponibile per la partita contro l'Empoli del 22 febbraio, e mettere in difficoltà nelle scelte Gennaro Gattuso.

SPORTAL.IT | 08-02-2019 19:05