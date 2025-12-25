Milan per Hugo Souza c'è l'ostacolo Ancelotti: i dubbi del portiere scelto da Tare

L'erede designato di Mike Maignan in rossonero potrebbe decidere di rimanere in Brasile al Corinthians, le trattative e il ruolo del ct auriverde

Il suo nome è da tempo nell’agenda di Tare: con il futuro di Maignan – in scadenza di contratto a giugno – che appare sempre più in bilico nonostante le pressioni di Allegri e dei compagni affinchè rinnovi, il ds rossonero da mesi è sulle tracce del possibile erede del portiere francese e il primo nome della lista è quello di Hugo Souza. Le impressionanti prestazioni del portiere brasiliano hanno travalicato i confini sudamericani e catturato l’attenzione del calcio europeo. Il Corinthians ha già rifiutato una prima offerta del Milan e potrebbe trovare in Ancelotti un inatteso alleato.

Il Corinthians non molla il portiere

Stando a quanto sostiene Lance la dirigenza del club bianconero ritiene strategico che il giocatore rimanga dov’è. Hugo Souza, da parte sua, vede con favore un possibile ritorno al calcio europeo, ma capisce che competere nella Coppa del Mondo è la cosa più importante per lui.

Il ruolo di Ancelotti

Di recente, la CBF (Confederazione calcistica brasiliana) ha annunciato amichevoli per il Brasile contro Francia e Croazia a marzo, che si terranno a Boston e Orlando. Queste partite sono le ultime prima che il Ct Carlo Ancelotti definisca la lista dei convocati per la Coppa del Mondo. Il portiere del Corinthians punta a essere incluso in quella lista, il che aumenterebbe significativamente le sue possibilità di essere convocato per la Coppa del Mondo.

Sul campo, le sue prestazioni in partite cruciali rafforzano questo messaggio. Durante la campagna per il titolo di Copa do Brasil, Hugo Souza è stato decisivo parando due rigori in semifinale contro il Cruzeiro, tra cui uno di Gabigol , assicurando al Corinthians un posto in finale. Nel Campeonato Paulista, altro titolo stagionale, il portiere si è distinto anche parando un rigore a Raphael Veiga, considerato uno dei migliori rigoristi del paese.

Le aspettative di mercato puntano a nuove offerte nella prossima sessione di calciomercato, soprattutto dopo l’apertura ufficiale della trattativa. Ciononostante, lo stretto rapporto con Ancelotti e la concreta possibilità di disputare la Coppa del Mondo rappresentano un asset importante per il Corinthians nel tentativo di trattenere Hugo Souza in rosa.

Il 2025 di Souza

Nel 2025, Hugo Souza ha mantenuto un alto livello di prestazioni con la maglia del Corinthians. Il portiere ha giocato 56 partite in stagione, ha subito 50 gol, con una percentuale di parate del 74%. Nel 46% delle partite, ha mantenuto la porta inviolata, oltre ad aver parato sei rigori durante l’anno. Finora, Hugo Souza ha giocato una sola partita con la nazionale brasiliana, nella sconfitta contro il Giappone. Nonostante la sua prestazione deludente in quell’occasione, le sue buone prestazioni con il Corinthians rafforzano le aspettative per una nuova convocazione. Il Milan, intanto, sta alla finestra.