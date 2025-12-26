Milan, per Ibrahimovic braccio di ferro a Natale con campione MMA: arbitro Pogba

Vacanze a Dubai per lo svedese tra sfide di forza, rovesciate e palleggi sulla sabbia e tante risate tra amici per il dirigente rossonero

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Da sempre Dubai è una delle mete preferite dagli sportivi per le vacanze, specialmente d’inverno quando ci si può godere il sole del Medio Oriente, e questa settimana diverse star dello sport si sono ritrovate in una lussuosa struttura della regione. Tra questi anche il dirigente del Milan Zlatan Ibrahimovic che ha accettato una sfida singolare.

Braccio di ferro con la stella della MMA

L’ex campione di MMA Khabib Nurmagomedov ha condiviso un post sui suoi social media in cui è seduto allo stesso tavolo del nazionale francese Paul Pogba e di Zlatan Ibrahimovic. Appassionato di MMA, lo svedese, noto per le sue acrobazie in stile “Zlatanesco”, ha colto l’occasione per sfidare il lottatore di origine russa a un incontro di braccio di ferro. Il tutto sotto l’occhio vigile di un sorridente Paul Pogba, nel ruolo di arbitri.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel video si sente il 37enne Nurmagomedov esclamare: “Siate onesti: cosa sentite? Lo sentite?”. “Sento lo spirito giusto” ha replicato il 44enne svedese con un sorriso prima che i due mettessero fine al loro scontro senza che ci fosse un vincitore. Il video è stato visualizzato centinaia di migliaia di volte sui social media. In un’altra foto, Nurmagomedov posa con Zlatan Ibrahimovic e i suoi due figli, Maximilian e Vincent , che hanno recentemente firmato il loro primo contratto da professionisti con il Milan.

Le acrobazie di Ibra

Mercoledì Ibrahimovic ha pubblicato anche un breve video sui suoi social media in cui, sulla spiaggia di fronte alla famosa torre Burj Al Arad Jumeirah di Dubai, l’ex bomber dimostra di essere ancora in buona forma. Dopo una serie di palleggi nella giungla, fa delle flessioni sulla sabbia con la palla ben posizionata sulla nuca, per poi concludere con una spettacolare rovesciata acrobatica.