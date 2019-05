Milan, per il Bologna torna Conti

In occasione di Milan-Bologna, partita di lunedì sera con in palio punti delicatissimi per la corsa all'Europa dei rossoneri, Gennaro Gattuso recupera una pedina importante.

Dopo l'emergenza delle ultime settimane legata al ruolo del terzino destro, rimasto scoperto a causa dei tanti infortuni che hanno falcidiato il Diavolo, dalle convocazioni di Gattuso emerge che Andrea Conti ha recuperato dai suoi più recenti problemi fisici e sarà a disposizione dell'allenatore in occasione del match di San Siro.

Ecco tutti i giocatori convocati per la sfida interna contro i rossoblù allenati dall'ex Sinisa Mihajlovic:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

