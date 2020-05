Milan, per la difesa si guarda in Francia

Il Milan ha messo gli occhi su Tanguy Kouassi, giovanissimo difensore centrale attualmente in forza al Paris Saint Germain ma prossimo alla scadenza di contratto con il club parigino.

Classe 2002, Kouassi ha giocato 13 partite in prima squadra quest'anno, tra campionato e coppe, segnando anche una doppietta nel pirotecnico pareggio tra il Psg e l'Amiens dello scorso 15 febbraio. Possiede un'ottima prestanza fisica nonostante la giovane età ed è capace di adattarsi anche al ruolo di centrocampista arretrato.

Il Psg vorrebbe rinnovargli il contratto ma un'offerta economica interessante da parte dei rossoneri potrebbe convincerlo al salto in Serie A. Non c'è solo il Milan, però: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, negli ultimi giorni anche il Manchester City e il Lipsia hanno sondato il terreno per il giovane difensore.

SPORTAL.IT | 17-05-2020 15:49