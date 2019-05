Milan, per la difesa si guarda in Inghilterra

La linea per il prossimo mercato del Milan è chiara: giovani under 25 che possono produrre plusvalenze e giocatori esperti che aiutino a crescere. Proprio per l'esperienza, Laurent Koscielny è entrato nel mirino rossonero.

Il difensore dell'Arsenal, in scadenza di contratto il 30 giugno 2020, potrebbe voler provare una nuova esperienza misurandosi nel campionato italiano. Il francese, la cui carriera è stata ricca di infortuni, farebbe coppia con Romagnoli, che il Milan reputa assolutamente incedibile e ha recentemente dichiarato di trovarsi bene a Milano.

Ad aumentare le possibilità di vedere il classe 1995 in rossonero c'è il fatto che l'Arsenal nelle ultime ore ha sondato il terreno per Samuel Umtiti, centrale del Barcellona valutato 60 milioni di euro. In caso di arrivo del connazionale, lo spazio in rosa per Koscielny potrebbe ridursi drasticamente. Oltre al Milan, però anche Monaco e Bayer Leverkusen avrebbero messo nel mirino l'ex Lorient.

Il francese e il suo entourage hanno spiegato nelle scorse settimane di non voler avviare la prossima stagione senza la certezza di un nuovo accordo contrattuale in tasca. Il discorso è però rimandato a dopo la finale di Europa League, dove i Gunners affronteranno il Chelsea di Sarri.

Nel Milan resta però da chiarire il discorso societario: il futuro di Leonardo sembra segnato, il brasiliano ha già avuto contatti con la Federcalcio brasiliana e con club non meglio identificati in Francia. Gazidis starebbe valutando anche l'operato di Paolo Maldini: in parte perché la sua figura è stata in questo anno strettamente legata a Leonardo e in parte perché la dirigenza si aspettava un contributo maggiore dall'ex capitano soprattutto nel rapporto, o nella gestione del rapporto, con Gattuso.

Anche il futuro del tecnico è tutto da scrivere: secondo diverse indiscrezioni Gazidis potrebbe decidere di cambiare timoniere anche in caso di approdo in Champions League. Gli occhi sono puntati soprattutto su Di Francesco ma le quotazioni di Giampaolo, in uscita dalla Sampdoria, sono in rapida ascesa.

SPORTAL.IT | 25-05-2019 12:04