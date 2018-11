Milan, per la difesa spunta un talento brasiliano

Mentre continua a sognare un top player in attacco come Zlatan Ibrahimovic o Karim Benzema, il Milan continua a lavorare ad obiettivi più concreti, che rientrino nei nuovi parametri del club: parliamo di giocatori dal costo relativamente contenuto e soprattutto giovani, con ampi margini di crescita. Corrisponde alla perfezione a questo identikit Emerson: non parliamo del terzino sinistro ex Roma volato al Chelsea, ma del 19enne suo omonimo, rivelazione del campionato brasiliano con la maglia dell’Atletico Mineiro.

GIOVANE PROMESSA. Si tratta di un laterale destro di difesa dotato di grandi doti atletiche e tecniche, che in brevissimo tempo ha saputo imporsi come titolare nel club bianconero di Belo Horizonte e che ora sta attirando l’attenzione di diversi club europei. Classe ’99, Emerson Aparecido Leite de Souza Junior ha una struttura fisica importante – è alto 183 cm – ma qualità tecniche tipiche dei terzini brasiliani: corsa, dribbling, qualità nel tocco di palla. Ha esordito nella scorsa stagione con il Ponte Preta, poi ad aprile il passaggio all’Atletico Mineiro per una cifra vicina al milione di euro.

LA CONCORRENZA. Ora Emerson vale almeno 7-8 milioni, ma il prezzo potrebbe salire. Al Milan piace, lo riferisce il portale spagnolo Don Balon, che inserisce i rossoneri tra i pretendenti a Emerson: nella lista compaiono anche Arsenal, Psg, Barcellona, Benfica e Porto. Arrivare al giocatore non sarà facile, ma con l’operazione Paquetà i rossoneri hanno dimostrato di sapersi muovere bene sul mercato brasiliano.

SPORTEVAI | 14-11-2018 10:31