Milan, per la panchina il finale sarà inaspettato

Il grande giorno è arrivato, tempo di decidere quale sarà il risultato finale della stagione. Il Milan va all’assalto della Champions e prova a farlo facendosi scivolare addosso i fiumi di parole che sono stati detti e scritti a proposito della rivoluzione societaria con l’organigramma completamente stravolto. Ma potrebbe esserci un vero e proprio finale a sorpresa, specialmente se i rossoneri riuscissero a superare al fotofinish in classifica una fra Inter e Atalanta.

Ringhi rimane – Il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercato ha infatti analizzato la situazione delle panchine di tutte le big di Serie A. A proposito di quella del Milan ha lanciato una indiscrezione che potrebbe non piacere ai tifosi del Diavolo. Ha infatti scritto: “Tutto ancora in divenire al Milan dove si sta rafforzando la posizione di Gattuso, anche qui i prossimi giorni saranno fondamentali per capire anche le strategie societarie che coinvolgono il ruolo di Leonardo”.

Gazidis e Campos – Il fatto che l’ex-calciatore carioca possa andare via è indubbiamente una pedina a favore della permanenza di Gattuso visti i rapporti non idilliaci fra i due, ma ciò che davvero preoccupa i tifosi è che con l’arrivo di quello che dovrebbe essere il nuovo direttore sportivo, ovvero il portoghese Luis Campos, ci sarebbe l’arrivo di giocatori giovani da valorizzare, ma che appunto senza una valida guida tecnica in panchina difficilmente vedrebbero aumentare il loro valore di mercato.

SPORTEVAI | 26-05-2019 10:01