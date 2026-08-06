Milan, per Leao porte in faccia dalla Premier: la strategia di Amorim per recuperarlo e il grazie ad Allegri dopo il derby 

Secondo la stampa inglese i rossoneri avrebbero offerto il portoghese a diversi club, ricevendo una sequela di no: tocca al tecnico risolvere la situazione

Rafa Leao non interessa ai club di Premier League: il retroscena che arriva dall’Inghilterra conferma la complicata situazione del Milan e dell’attaccante portoghese. Toccherà a Ruben Amorim risolvere il problema: il tecnico ha già avviato la sua strategia per provare a recuperare il connazionale alla causa rossonera.

Milan, la Premier League non vuole Leao

Il Fenerbahce resta al momento l’unico club che si è fatto avanti con una proposta concreta – poi rifiutata dal Milan – per Rafa Leao. Intanto, però, il club rossonero ha provato a sbloccare la situazione contattando direttamente diverse squadre della Premier League per cercare di piazzare l’attaccante: a rivelarlo è TalkSport, portale inglese secondo cui il Milan ha offerto Leao non soltanto a Manchester United e Arsenal, ma anche al Leeds, formazione neopromossa nel massimo campionato d’oltremanica. Nessuna delle società contattate, però, ha dimostrato un reale interesse per Leao che, almeno per ora, resta bloccato al Milan.

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Leao: la strategia di Amorim

A meno di un nuovo assalto del Fenerbahce o dell’ingresso in scena di un nuovo potenziale acquirente – il Galatasaray non si è ancora mosso – il Milan si sta abituando all’idea che Leao possa alla fine rimanere in rossonero. Chi ha capito immediatamente quale sviluppo stia prendendo la situazione di Rafa è Ruben Amorim: da quando Leao si è unito al ritiro rossonero a Perth, infatti, il tecnico non ha fatto altro che sottolineare la professionalità del giocatore e provare a motivarlo.

Il primo punto della strategia di Amorim per il pieno recupero di Leao prevede che il giocatore si senta completamente a suo agio all’interno dello spogliatoio e del gruppo: obiettivo che sembra essere stato raggiunto, almeno a giudicare dalle parole d’affetto che vari giocatori, da Luka Modric a Davide Bartesaghi, hanno speso per il portoghese.

Amorim su Leao dopo l’Inter

Il secondo step è l’integrazione di Leao nei nuovi principi di gioco portati da Amorim. Ieri, dopo il pareggio con l’Inter a Perth, l’allenatore ha evidenziato i progressi della squadra negli ultimi 20 minuti del derby – quando Rafa, entrato al 63’, era in campo – e a fine incontro ha sottolineato la prestazione positiva del suo connazionale. “Se sei un giocatore del Milan, sei fortunato e devi divertirti – ha detto Amorim – Rafa si sta divertendo, ma è un giocatore della squadra. Oggi ha aiutato la squadra e questo è importante. Ma lo valuto come valuto Nkunku o Camarda”.

Milan, Amorim ringrazia Allegri

Contro l’Inter il Milan ha tenuto bene il campo anche nella prima mezz’ora, mostrando di aver già assimilato le indicazioni di Amorim circa il pressing alto: la squadra non è ancora in grado di aggredire l’avversario per tutti i 90’, ma i segnali da questo punto di vista sono positivi soprattutto considerando che la scorsa stagione i rossoneri erano tra le formazioni che pressavano meno in serie A.

Anche per questo motivo Amorim ha sorpreso i giornalisti quando, dopo la gara, ha ringraziato il suo precedessore Massimiliano Allegri per la condizione in cui ha trovato i giocatori. “Sono stati ben allenati da Allegri lo scorso anno e lo posso vedere”, ha detto l’allenatore portoghese.