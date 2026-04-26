Milan, per Leao ultima chance ma deve giocare per forza con la Juve: ecco perché

Leao si gioca tutto contro la Juve tra campo e mercato, con lo United pronto a osservarlo da vicino. Il Milan riflette sul futuro e non esclude una cessione in estate.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il big match contro la Juventus non è una partita come le altre per il Milan, e soprattutto non lo è per Rafael Leao. A San Siro, sotto gli occhi di osservatori internazionali e con una stagione ancora da indirizzare, il portoghese si gioca molto più dei tre punti. Il momento è delicato: rendimento altalenante, critiche crescenti e voci di mercato sempre più insistenti. In questo scenario, la sfida ai bianconeri diventa un crocevia decisivo. Non solo per il presente rossonero, ma anche per il futuro dell’attaccante. Tra campo e mercato, ogni dettaglio può fare la differenza.

Una stagione tra luci e ombre

Il rendimento di Leao nel 2026 è stato fin qui discontinuo, lontano dagli standard che lo avevano reso uno dei riferimenti offensivi del Milan. Le giocate restano, ma manca continuità sotto porta, quel “killer instinct” che farebbe il salto definitivo. Anche dal punto di vista fisico, il portoghese non è apparso sempre al meglio, condizionato da qualche problema che ne ha limitato brillantezza e incisività. Le critiche non sono mancate, alimentate da prestazioni spesso sotto le aspettative. Eppure, il talento non è mai stato in discussione. I numeri della sua stagione recitano 10 gol tra campionato e Coppa Italia e 3 assist. Insomma, non un bilancio da incubo ma neppure entusiasmante. Quanto basta per aizzargli contro gli haters, da Cassano in giù.

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La fiducia di Allegri e l’obbligo di risposta

Nonostante il momento complicato, Allegri continua a puntare su di lui. Contro la Juventus, salvo sorprese, Leao sarà ancora al centro dell’attacco rossonero insieme a Pulisic. Una scelta quasi obbligata nonostante la coppia abbia prodotto poco o nulla fin qui, ma anche una nuova occasione. In una gara di questo peso specifico, servono segnali forti: personalità, concretezza, incisività. Il Milan ha bisogno dei suoi uomini migliori per blindare gli obiettivi stagionali. E Leao, più di altri, è chiamato a dare risposte immediate.

Gli occhi della Premier: United in prima fila

A rendere ancora più delicata la situazione c’è il mercato. A San Siro sono attesi osservatori del Manchester United, pronti a valutare da vicino il numero 10 rossonero. Il profilo di Leao risponde perfettamente alle esigenze dei Red Devils: esterno offensivo, rapido, tecnico e capace di creare superiorità. Il Milan, dal canto suo, non considera il giocatore incedibile e potrebbe valutare offerte tra i 50 e i 60 milioni. Questo perché, come ormai sappiamo, il Diavolo è alla ricerca di un centravanti di ruolo. La cifra richiesta dai rossoneri è importante, ma lontana dalla clausola rescissoria, segnale di un’apertura concreta a una possibile cessione.

Ultima occasione o nuovo inizio

La sfida contro la Juventus assume così un doppio significato: sportivo e strategico. Da una parte c’è la necessità di incidere sul campo, dall’altra l’opportunità di rilanciare la propria immagine agli occhi del mercato internazionale. Per Leao potrebbe essere una delle ultime occasioni per dimostrare di essere ancora centrale nel progetto Milan. Oppure il primo passo verso una nuova avventura altrove. In ogni caso, il tempo delle attenuanti è finito: ora parlano solo le prestazioni.