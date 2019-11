Milan, per Pellegatti è un grande uomo ma i tifosi non perdonano

Un gol per risollevare il Milan e se stesso. Stava attraversando il momento peggiore da quando veste la maglia rossonera Suso, un momento piuttosto lungo che lo aveva portato ad essere il bersaglio principale di tutte le critiche dei tifosi e anche a perdere il posto di titolare ma lo spagnolo contro la Spal ha messo il bavaglio ai fischi. Cosa succederà in futuro si vedrà ma intanto ha dimostrato come in questa squadra non si possa prescindere dal suo talento.

LE SCUSE- Non solo il gol, il giocatore ha anche chiesto scusa sui social per le ultime prove poco esaltanti e per questo è stato elogiato da Carlo Pellegatti. La storica voce di Milan Channel lo ha applaudito pubblicamente sul suo canale youtube.

IL PARERE – Pellegatti dice: “Non ricordo nella storia che un giocatore, tempestato da critiche, vituperato e offeso, abbia avuto una reazione così dignitosa come quella avuta da Suso su Instagram dove ha detto che un gol non cancella critiche meritate e fischi giusti. E’ tornato a cinguettare in campo ma il cinguettìo più bello è questo sui social, parole di un grande uomo”.

LE REAZIONI – Se a Pellegatti sono bastati un gol pesante e un mea culpa via social per esaltare Suso, ai tifosi no e sul web è un coro a voce unica o quasi: “Grande uomo? Vuole 6 milioni l’anno per restare al Milan e segnare su punizione contro qualche neo-promossa ogni 6-7 mesi”.

LA RABBIA – E’ ancora tanta la rabbia dei fan rossoneri: “Vediamo cosa combinano contro Lazio, Juventus e Napoli questi giocatori..visto che sono 10 giornate che fanno pena” o anche: “Vuol dire che le 9 partite antecedenti non doveva giocare titolare se ammette che non era in forma!! Giocatore da 20 minuti finali quando sono tutti stanchi”.

I LIMITI – Suso continua ad essere bersagliato dalle critiche: “Rimane un giocatore dai forti limiti nello sviluppo del gioco. Deve partire dalla panchina ed eventualmente entrare poi, come ha fatto l’altra sera, essendo comunque una risorsa tecnica importante” o anche: “Assurdo come sto giocatore faccia una partita buona ogni cambio dell’ora legale e per questo ogni volta venga salvato”.

LA MAGLIA – Fioccano commenti a senso unico: “Suso deve lasciare stare i social e mostrate in campo che tiene a questa maglia….allora sì che sarà un grande uomo!” o anche: “Non è un giocatore da Milan. Punto. E tu lo hai accostato a gente come Pirlo, Rui Costa, Seedorf, Van Bommel”.

L’HASHTAG – Torna di moda l’hashtag #SusoOut: “Io mi aspetto da un giocatore che chiede 6 mil che faccia la differenza in ogni partita ed ogni minuto, per quanto mi riguarda non vale quei soldi che chiede, visto che non suda per questa maglia” e infine: “Ancora Suso ??? Basta!!!!. #SusoOut !!! Suso non ha idea di cosa sia il gioco di squadra! !! In 10 partite di quest’anno non ha mai dimostrato voglia , grinta e determinazione”.

SPORTEVAI | 02-11-2019 11:19