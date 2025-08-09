Milan: perché Hojlund non ha ancora detto sì, lo United ha dato l'ok

Il bomber danese vorrebbe giocarsi le sue chance con i Red Devils nonostante l'arrivo di Sesko. Tare vuole affidargli le chiavi dell'attacco

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Rasmus Hojlund sfoglia la margherita. Qualsiasi petalo dovesse scegliere, all’attaccante danese non andrebbe male. La storia è questa: il giocatore è stato messo alla porta dal Manchester United dopo l’imminente acquisto di Benjamin Sesko. Eppure l’ex atalantino sarebbe tentato dalla possibilità di restare con i Red Devils e giocarsi le proprie carte per ribaltare le gerarchie. L’alternativa è il Milan dove sarebbe titolare quasi indiscusso.

La lunga estate di Tare

L’estate di Igli Tare è stata lunga e faticosa fin qui e non è ancora terminata. Sfiancato dall’affare Jashari, fortunatamente portato in porto dopo un’estenuante trattativa, il direttore sportivo albanese è ora alle prese con l’opera di convincimento nei confronti di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese è in uscita dal Manchester United ma non si rassegna: vorrebbe restare in Inghilterra e convincere Ruben Amorim a dargli un’altra possibilità.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ok il prezzo è giusto: lo United dice sì al Milan

I Red Devils hanno già deciso di liberarsi del proprio attaccante. E sono pure convinti che la formula proposta dal Milan sia congrua. Prestito con diritto di riscatto: un investimento da 5-6 milioni immediati e la possibilità di comprarlo se le cose vanno bene tra un anno a circa 30 milioni. Il bilancio del bomber danese in Premier è magro: 26 gol in due anni e un’ultima stagione vissuta con pochissimi alti e troppi bassi. Per lo United non ci sono i presupposti per tenerlo in rosa, anche in virtù dell’arrivo di Benjamin Sesko.

Le idee del Diavolo per l’attacco

Santiago Gimenez non ha convinto. Si dice che non goda di particolare stima da parte di Max Allegri. Il problema è che ad oggi è l’unica punta di ruolo che ha il Milan, con Noah Okafor eventuale alternativa ma dalle caratteristiche evidentemente differenti. La verità è che se arrivasse qualche offerta per il messicano, il Diavolo se ne priverebbe ben volentieri. E a quel punto di attaccanti se ne prenderebbero due. Sullo sfondo, neanche tanto sfondo, rimane sempre Dusan Vlahovic che – al di là dei consigli degli amici – resta assolutamente sul mercato.