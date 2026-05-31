Milan, perché Ibrahimovic non vuole più Rangnick e preferisce Slot in panchina

Ibrahimovic non è più convinto da Rangnick e ora prova a portare al Milan Arne Slot, fresco di esonero dal Liverpool. La situazione in casa rossonera

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Il Milan continua a strutturare la rivoluzione estiva. Dopo aver mandato via i vari Tare, Furlani, Moncada e Allegri, Cardinale e Ibrahimovic stanno guidando il nuovo percorso dei rossoneri che dovrà tornare a fare grande il club. Cardinale aveva detto che in massimo 7-10 giorni avrebbe riempito tutti i posti rimasti liberi. La Champions League svanita all’ultima giornata è stato uno smacco enorme per un ambiente che già da mesi era in aperta contestazione contro la società, specialmente Furlani. Ora, quello che era ritenuto il problema, è stato estirpato alla radice, ma bisogna trovare un nuovo percorso, e non sembra così semplice.

Milan, Rangnick non convince più Ibrahimovic

L’idea più concreta degli scorsi giorni è stata quella che portava a Ralf Rangnick. Già vicinissimo al Milan nel 2020 per diventare l’allenatore e il responsabile dell’area tecnica dei rossoneri, l’austriaco stavolta è stato contattato per il ruolo di dt. C’è già stato un incontro a Vienna dove ha dettato le sue condizioni, e sostanzialmente vuole avere carta bianca sui poteri: dalla scelta dell’allenatore alla possibilità di portare i suoi uomini, oltre a plasmare con la sua filosofia la gestione del settore giovanile. L’allenatore sponsorizzato da Rangnick sarebbe il connazionale Glasner, fresco vincitore della Conference League con il Crystal Palace. Martedì ci dovrebbe essere un contatto tra la dirigenza dei rossoneri e l’allenatore austriaco. Il Milan però si è preso qualche giorno per riflettere e sembra che Ibrahimovic non voglia più Rangnick.

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Spunta l’ipotesi Arne Slot

La motivazione alla base del rifiuto dello svedese – si legge sul Corriere della Sera – sarebbe che con Rangnick in cattedra con pieni poteri, Ibra tornerebbe ai margini del progetto, ma stavolta vuole stare al tavolo dei grandi, vuole che le sue decisioni incidano nel futuro prossimo del Milan. Rangnick che in questi giorni incontrerà la Federcalcio austriaca che lo vuole convincere a rinnovare. Ecco perché si potrebbe virare su una possibilità inaspettata. L’esonero di Arne Slot da parte del Liverpool era difficilmente pronosticabile: l’ultimo stagione è stata di gran lunga al di sotto delle aspettative ma la società aveva sempre dimostrato vicinanza e fiducia all’olandese e tutto faceva presagire per la conferma anche nella prossima stagione. Tra l’altro ora, quello che era la prima scelta per il Milan, è sempre più vicino ad andare proprio al Liverpool, ovvero Andoni Iraola. Così non è stato e ora è finito sul taccuino del Milan per il futuro della panchina.

Milan, per il ruolo di ds c’è Ramon Planes

Il rumor di mercato che vede Slot al Milan parte dal Belgio ed è finito in Italia. Al Liverpool prende 8 milioni a stagione più bonus, cifra esagerata per il Milan. Mentre per il ruolo di ds il nome sempre più insistente è quello di Ramon Planes. Ex ds tra le altre di Barcellona e Tottenham, è all’Al-Ittihad dal 2024 e sembrerebbe sulla carta la soluzione preferita da Ibrahimovic. E per lui eventualmente ci sarebbe parecchio lavoro da fare. A partire dalla situazione Modric, che con Allegri sarebbe quasi certamente rimasto, ma ora lo scenario si fa buio. Lo stesso vale per Rabiot, che con una sempre più probabile cessione di Anguissa, potrebbe trovare spazio anche nel Napoli di Allegri. Per concludere, la situazione di Leao che ha praticamente annunciato il suo addio dal Milan dopo il Mondiale.