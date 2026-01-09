Milan, il pesante insulto di Maignan a Mariani: rischio stangata per Magic Mike, cosa ha detto all'arbitro

Più furioso che Magic: il portiere rossonero ha perso la testa nei minuti finali del posticipo pareggiato col Genoa. Allegri in ansia: ecco che cosa può succedere

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Svelato il pesante insulto che Maignan ha rivolto a Mariani nel concitato finale di Milan-Genoa. Il capitano rossonero, già ammonito a causa delle proteste che si sono innescate per il rigore concesso ai liguri, è ora a rischio stangata. Allegri trema: il suo portiere, già al secondo giallo stagionale, potrebbe essere fermato per più di una partita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan, che cosa ha detto Maignan a Mariani

Sono state le telecamere di Dazn Francia a ricostruire quanto successo negli ultimi minuti della partita che il Milan ha pareggiato 1-1 col Genoa. In occasione del penalty assegnato da Mariani al Grifone in pieno recupero e poi sprecato in malo modo da Stanciu, il direttore di gara ha estratto ben tre cartellini gialli punendo Pavlovic, Tomori e appunto Maignan.

Ma, come riferisce RmcSport, il pesantissimo insulto nei confronti dell’arbitro è scattato una volta terminato l’incontro, mentre il portiere francese – ‘scortato’ dal connazionale Rabiot – si dirigeva verso gli spogliatoi. “Porca miseria, figlio di pu…na”, ha urlato Magic Mike, completamente fuori controllo.

Allegri trema: il portiere rischia la squalifica

In un momento delicatissimo della stagione e dopo il deludente pareggio col Genoa – ennesimo passo falso contro una medio-piccola -, perdere Maignan per una o più partite è uno scenario che Allegri non intende assolutamente prendere in considerazione.

Tutto dipende da ciò che risulta nel referto arbitrale: se l’insulto del nazionale francese dovesse essere stato annotato, allora rischierebbe anche due turni di stop. Insomma, non resta che attendere il comunicato contenente le decisioni del Giudice Sportivo. Il Milan è atteso da due incontri particolarmente impegnativi: prima la trasferta del Franchi contro una Fiorentina che si sta rilanciando, poi la sfida con lo scatenato Como di Fabregas, che ha ormai la Champions nel mirino.

Rovinato il clima di festa per il rinnovo?

Proprio nelle ore antecedenti la gara con la squadra di De Rossi, aveva trovato ampio risalto tra i media la notizia dell’ormai imminente rinnovo di Maignan col Milan. Lo ricordiamo: il francese ha il contratto in scadenza a giugno e fino a poche settimane fa sembrava fosse destinato a lasciare il Diavolo per tentare una nuova e più ricca avventura altrove.

Invece, la svolta negli ultimi giorni. Il club di via Aldo Rossi ha aumentato l’offerta per il rinnovo fino al 2031 con una proposta alla Leao da 5,7 milioni di euro netti più bonus a stagione che pare abbia convinto il calciatore. Ma parte del merito va attribuito ad Allegri, che ha rilanciato il classe 1995 di Cayenne dopo un’annata deludente rimettendolo al centro del progetto.