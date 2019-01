Milan: Piatek come Ronaldo il Fenomeno 

A Krysztof Piatek sono bastati 17 minuti per prendersi il Milan e dimostrare di avere la stoffa e il carattere per indossare la maglia rossonera. Colori che hanno scritto la storia del calcio e che sono stati quelli di grandi campioni, soprattutto quando si parla di attaccanti. Da questo punto di vista, l’esordio del polacco dal primo minuto ricorda quello di un altro grande numero 9 del Milan, nonché di uno dei giocatori più forti mai visti su un campo di calcio: Ronaldo. Parliamo del Fenomeno, il brasiliano che arrivò in rossonero nel gennaio del 2007 dopo la sua esperienza al Real Madrid, suscitando la reazione indignata del tifo interista, di cui era stato idolo indiscusso.

COME RONNIE. Seppur appesantito nel fisico, Ronaldo ci mise poco a conquistare il popolo rossonero, dimostrando di saper ancora fare la differenza in campo. L’esordio con la maglia del Milan avvenne l’11 febbraio 2007, nel secondo tempo della gara con il Livorno, vinta dai rossoneri per 2-1. Nella gara successiva, in casa del Siena, Carlo Ancelotti lo lanciò titolare in coppia con un altro brasiliano che non lascerà invece un buon ricordo, Ricardo Oliveira. Come Piatek, Ronaldo timbrò il suo debutto da titolare in rossonero con una doppietta: colpo di testa su assist di Pirlo per l’1-0, tap-in vincente su passaggio di Kakà per il 3-2.

CONTRIBUTO LIMITATO. A causa degli infortuni e di una condizione fisica altalenante, Ronaldo riuscì a dare un contributo limitato alla causa rossonera: 20 le sue presenze in due stagioni, 9 i gol totali. La speranza dei tifosi rossoneri è che Piatek, arrivato in un momento della carriera completamente differente da quello di Ronnie, abbia un percorso al Milan molto più lungo e vincente di quella del brasiliano.

