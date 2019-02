Milan, Piatek costa già il triplo

Krzysztof Piatek ha sbalordito tutti con le sue 6 reti nelle prime cinque partite con la maglia del Milan: grazie a lui i rossoneri hanno messo il turbo e ora sono in ottima posizione nella volata Champions.

Pagato 35 milioni di euro, ora il polacco ne costa già tra i 70 e i 100: lo assicura chi lo ha venduto, il direttore generale del Genoa Perinetti, alla Gazzetta dello Sport. "Avendone la possibilità dovevamo venderlo a quella cifra. In teoria vale già il doppio, oggi non potrebbe essere venduto per meno di 70-80 milioni. Il valore lo fa anche il club cui ti rivolgi: al Genoa si arriva a 35, al Milan si raddoppia, al Real Madrid varrebbe non meno di 100 milioni".

SPORTAL.IT | 18-02-2019 12:45