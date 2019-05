Milan, Piatek per il record e la Champions

Il Milan è in corsa per la Champions League. Deve vincere con la Spal e sperare in un passo falso di Inter o Atalanta. Ci credono tutti, in particolare Piatek che spera anche di segnare almeno un gol nella sfida con i ferraresi.

Dovesse andare in gol contro la Spal, il bomber polacco sarebbe il primo giocatore nella storia della Serie A a segnare almeno 10 reti con due club diversi nel corso dello stesso campionato. Ad oggi ha "marcato" 13 reti con la casacca del Genoa e, al momento, è a quota 9 con la casacca rossonera.

SPORTAL.IT | 24-05-2019 09:31