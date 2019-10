Milan, Piatek potrebbe fare le valigie

Il futuro di Piatek è avvolto nel mistero. Il polacco, anche con Pioli sulla panchina del Milan, sta faticando a trovare la continuità di rendimento che servirebbe da un attaccante del suo calibro, in particolare dal "9" del Diavolo.

Da non escludere che, al termine della stagione in corso, il suo futuro potrebbe essere altrove. L'attaccante polacco avrebbe tanti estimatori in giro per l'Europa, soprattutto in Premier League, campionato che potrebbe rilanciarlo alla grande (attenzione al Chelsea).

SPORTAL.IT | 28-10-2019 08:49