Milan: Piatek torna al gol ed elimina la Spal

Grazie alla vittoria per 3-0 contro la Spal il Milan accede ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà il Torino mercoledì 29 gennaio. In rete Piatek, Castillejo e Theo Hernandez.

Gli uomini di Pioli approcciano bene alla gara: i rossoneri nei primi 20 minuti occupano stabilmente la metà campo avversaria e, dopo diversi tentativi, pungono con Piatek. Bennacer con il mancino imbuca benissimo per il polacco che a tu per tu con Berisha non sbaglia.

La Spal con il passare dei minuti macina gioco e alza il proprio baricentro ma negli ultimi metri la coppa Paloschi-Floccari non riesce a incidere e i tentativi di Strefezza e del neo acquisto Dabo non producono l'effetto sperato.

Il 2-0 arriva a due minuti dal duplice fischio: Piatek serve Castillejo (alla cinquantesima presenza con la maglia rossonera) che ha il tempo di prendere la mira e spedire la sfera sotto l'incrocio lontano. All'intervallo, dunque, gli uomini di Semplici sono sotto di due reti.

A pochi secondi dall'avvio della ripresa Piatek ha l'occasione per calare il tris ma l'ex Genoa, imbeccato stavolta dal mancino di Rebic, non riesce a insaccare da due passi calciando addosso a Berisha. Passano cinque minuti e l'attaccante spreca ancora tardando la conclusione e facendosi recuperare da Tomovic.

I rossoneri continuano a spingere alla ricerca del 3-0 che arriva al minuto 66: percussione di Theo Hernandez che poi da fuori area scarica un violento mancino che si spegne all'angolino lontano. I ferraresi danno segnali di vita con Dabo che ci prova prima di testa, poi da lontano ma in entrambe le occasioni non inquadra lo specchio.

A meno di dieci minuti dal termine Murgia ha l'occasione per accorciare le distanze ma Donnarumma, con un grande intervento, gli nega la gioia del gol. Sul ribaltamento di fronte Suso riceve all'altezza del dischetto del rigore ma con il mancino manda incredibilmente a lato.

Viene concesso un rigore alla Spal al minuto 88 per fallo di mano di Paquetà ma dopo un consulto Var l'arbitro torna sui suoi passi e nega il penalty agli uomini di Semplici. Gli ultimi minuti sono caratterizzati da un lungo possesso palla da parte del Milan che al triplice fischio festeggia l'approdo ai quarti di finale di Coppa Italia.

SPORTAL.IT | 15-01-2020 20:02