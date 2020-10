Milan, Pioli annuncia il turnover

Il 3-3 contro la Roma ha lasciato l’amaro in bocca in casa di un Milan che tentava la primissima fuga in campionato: Stefano Pioli fa il punto sulla condizione della squadra in vista della prossima sfida di Europa League contro lo Sparta Praga.

L’allenatore rossonero ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sul momento della squadra annunciando un probabile turnover: “Qualche cambio ci sarà perchè stiamo spendendo tanto, è un momento importante ma molto faticoso. La formazione non la sanno nemmeno i giocatori, farò le mie valutazioni nei prossimi due allenamenti. Ibrahimovic? Se gli chiedo se vuole giocare mi dice sempre di sì, come tutta la squadra. E’ importante avere giocatori pronti sia dal punto di vista fisico che mentale. Non mi piace parlare di turnover, ho tanti titolari”.

Tra le note negative della sfida contro la Roma rientra sicuramente il brutto esordio di Tatarusanu: “Ho parlato con lui, come ho fatto con tutta la squadra. Ho pienfa fiducia in lui e anche i suoi compagni, i giocatori devono sempre aiutarsi”.

Infine un commento sulla nomina di Franco Baresi nel ruolo di vice presidente onorario: “Sono molto contento di questa decisione, Franco è una leggenda del Milan e saprà trasmettere i valori giusti. Non vedo l’ora che venga qui a Milanello per parlare con me e la squadra. E’ importante avere in società tanta gente che sa cos’è il Milan”.

OMNISPORT | 28-10-2020 15:01