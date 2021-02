Milan: Pioli esclude solo Brahim Diaz dai convocati

Sta per alzarsi il sipario anche sui sedicesimi di finale di andata dell’Europa League. Impegno in trasferta per i rossoneri di Mister Pioli che sono attesi dal match in Serbia contro la Stella Rossa.

Dopo l’allenamento di rifinitura, prima della partenza della squadra, Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati per domani sera: unico assente Brahim Diaz.

Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione:

Portieri : A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori : Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti : Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti : Ibrahimović, Leão, Mandžukić, Rebić.

OMNISPORT | 17-02-2021 16:12