Milan, Pioli ha già perso la pazienza: "Così non va bene"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Sky ha parlato dopo la sconfitta con la Roma e si è detto molto deluso da quanto visto in campo: “Mi aspettavo di più, credo che ci abbiamo messo molto del nostro per non vincere col Lecce e per perdere contro la Roma. Abbiamo commesso errori troppo importanti per la squadra che siamo. Il primo tempo è stato equilibrato, poi l’abbiamo ripresa. L’inerzia della partita sarebbe stata più nostra che loro, non si possono commettere certe leggerezze“.

Pioli si lamenta soprattutto per le palle perse: “Sono stati gli errori più evidenti che abbiamo fatto. Sapevamo che la Roma non ci avrebbe messo pressione sui passaggi ma li abbiamo sbagliati. Rispetto a domenica abbiamo fatto un passo indietro, dovevamo fare meglio”.

“Cattiveria? Non credo sia mancata, abbiamo sbagliato troppe scelte. A questi livelli, contro un avversario forte, bisogna fare una partita migliore sul piano tecnico. Dopo aver pareggiato anche con merito bisognava gestire meglio, dopo il 2-1 la Roma si è chiusa bene ed è stato più complicato per noi”.

Piatek è di nuovo partito dalla panchina: “La mia idea è quella di sfruttare al massimo i calciatori, ho avuto solo dieci giorni di lavoro, dopo una buona prestazione collettiva contro il Lecce ho preferito cambiare il meno possibile. Ci sarà spazio per tutti”.

“Bisogna lavorare bene e preparare al meglio la prossima partita. Vogliamo tornare a vincere, dobbiamo dimostrare sul campo di poterci riuscire”.

SPORTAL.IT | 27-10-2019 20:55