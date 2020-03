Milan, Pioli: "Grazie ai medici"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli in un video diffuso dai canali social della società rossonera ha ringraziato i medici: "Fondazione Milan ha istituito una raccolta fondi per supportare gli sforzi di Areu, l'agenzia impegnata nell'assistere coloro che sono stati colpiti dal Covid-19 in Lombardia. Sostieni insieme a noi chi lavora e lotta ogni giorno per fronteggiare questa emergenza. Combattiamo insieme questa battaglia al fianco di medici, dottori e infermieri ai quali va il mio personale ringraziamento".

La società e Fondazione rossonera hanno deciso di donare 250.000 euro ad AREU, Azienda Regionale Emergenza Urgenza, l'agenzia impegnata nell'affrontare le emergenze sanitarie in Lombardia, e di istituire una raccolta fondi per coinvolgere "tifosi e appassionati, vicini e lontani, per fare fronte comune insieme contro l'epidemia di Covid-19".

SPORTAL.IT | 20-03-2020 14:27