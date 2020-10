Milan, Pioli lancia Zlatan Ibrahimovic: "Non invidio Conte"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli lancia la sfida all’Inter alla vigilia del derby di Milano: “Arriviamo a questo derby con un’identità precisa, siamo cresciuti. Ci sentiamo pronti a questo esame anche se giochiamo contro una squadra come l’Inter costruita per vincere in Italia e in Europa”.

I rossoneri ritrovano Zlatan Ibrahimovic, che ha recuperato dal Coronavirus: “Ha avuto un problema, ma l’abbiamo ritrovato come è sempre stato: sorridente, volitivo, determinato, generoso e trascinatore. Sta bene anche se si è allenato solo una settimana, è pronto per giocare ma non so che durata potrà avere”.

C’è un po’ di preoccupazione invece per Rebic: “E’ un’assenza importante per noi, ma ho fiducia nei miei giocatori. La settimana prossima avrà un nuovo controllo per capire meglio i tempi di recupero, ha evitato un intervento. E’ un forfait pesante perché è stato determinante in molte partite e non solo per i gol, ma soprattutto per il suo lavoro in campo”.

“Cosa invidio a Conte? L’invidia è un sentimento che non mi appartiene e non invidio niente a nessuno. Le differenze tra me e Conte, è difficile da dire. I colleghi li conosco, ma non li conosco personalmente e non so come si approcciano ai propri giocatori. E’ difficile dare dei giudizi”.

L’importanza di Kjaer: “Onestamente me lo auguravo, ma l’apporto che sta dando Simon dentro e fuori dal campo è di alto livello. Stiamo parlando di un professionista inccepibile e di un ragazzo intelligente. Anche il ritorno del capitano ci permette di trovare quei meccanismi difensivi sui quali abbiamo lavorato. Abbiamo ancora qualche difficoltà in quel reparto”.

OMNISPORT | 16-10-2020 15:04