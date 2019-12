Milan, Pioli: "Le scelte le faccio io"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli a Sky taglia corto su Leao, partito ancora dalla panchina per fare spazio a Piatek: "Se lo vedremo di più in campo? C’è possibilità per tutti, abbiamo tanti buoni giocatori qui, poi c'è un allenatore che fa delle scelte. Le altre volte con Leao non avete avuto gli stessi giudizi".

Sul polacco: "Ci vuole equilibrio nelle valutazioni. A Bologna era il salvatore della patria, oggi non è che non abbiamo vinto per colpa sua. Dovevamo fare di più tutti in area".

Sulla partita con il Sassuolo: "Oggi abbiamo fatto delle belle giocate, ci è mancata determinazione e qualità nel fare gol. Il Sassuolo teneva la linea molto alta, avremo potuto cercare qualche azione più diretta fin dai nostri centrali. Noi purtroppo dobbiamo fare un volume di gioco importante per riuscire a segnare".

SPORTAL.IT | 15-12-2019 17:57