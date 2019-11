Milan, Pioli non molla: "La squadra sta crescendo"

Sesta sconfitta in undici partite di campionato con il Milan, che neanche con Pioli riesce a rialzarsi. Il tecnico emiliano ai microfoni di Sky vede in ogni caso spiragli di luce dopo il ko con la Lazio: "Non mi sento in un labirinto, la squadra è in crescita. Era importante vincere per tante cose ma la squadra l’ha prestazione l’ha fatta creando anche dei pericoli alla difesa avversaria. La strada è quella giusta anche se abbiamo perso ancora. Dobbiamo pensare ad alzare il livello delle nostre prestazioni. Oggi ho visto una squadra che ha lottato per 95 minuti. Il cambiamento del risultato durante la partita cambia l’atteggiamento ma non ho visto una squadra impaurita. A livello tecnico dobbiamo essere più puliti e precisi. A volte quando bisognava verticalizzare abbiamo gestito e viceversa. Forse solo quando sono arrivato ho visto una squadra in difficoltà, ma stasera non eravamo impauriti".

Una critica a Leao: "Mi aspettavo di più da lui, la sua entrata doveva darci situazioni di 1vs1 e strappi. È un ragazzo con un grandissimo potenziale ma deve assolutamente fare di più. L’apporto che oggi ha dato alla squadra non è all’altezza delle sue potenzialità".

"Non è il momento di puntare il dito contro nessuno, ma solo con atteggiamenti di sacrificio e aiuto possiamo trovare il risultato. Con ancora più passione e collaborazione ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Il fatto di essere giovani può incidere su qualche situazione ma ormai siamo giovani maturi che devono capire come si interpreta la partita, sia da titolari che da subentrati".

SPORTAL.IT | 03-11-2019 23:48