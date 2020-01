Milan, Pioli: "Ora serve un difensore"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa parla di mercato: "Abbiamo le idee chiare sulle situazioni che ci possono migliorare la squadra, la società si è detta disponibile per migliorare la rosa se ci sarà la possibilità. Credo che stiamo cercando un difensore in più".

Sull'impiego di Ibrahimovic contro la Samp: "Credo che Ibra abbia dimostrato di essersi preparato da solo, ha fatto l'amichevole e tutti gli allenamenti. Gli mancherà un po' di ritmo, un conto è allenarsi da solo un conto è giocare con compagni ed avversari. Lo troverà allenandosi bene e cercando di giocare. Chi resta fuori se gioca? Non mettiamo il carro davanti ai buoi. Non lo so, se facessi una scelta del genere non mi interesserebbe nemmeno tanto. E' importante anche avere cambi che ci diano la possibilità di migliorare la partita in corso".

SPORTAL.IT | 05-01-2020 15:52