Pioli torna al Meazza con un rimpianto e il dubbio Kean: l’appello di Criscitiello al Milan per accogliere l’ex    

Il tecnico della Fiorentina confessa che avrebbe voluto ritrovare il pubblico di San Siro in altre condizioni. Intanto il giornalista invita il club rossonero a suonare un brano allo stadio

Stefano Pioli tornerà per la prima volta al Meazza da avversario del Milan portando con sé un grande rimpianto e il dubbio legato a Moise Kean, le cui condizioni fisiche continuano a preoccupare la Fiorentina. Intanto il giornalista Michele Criscitiello ha invitato il club rossonero ad accogliere l’ex allenatore con un particolare brano musicale…

Milan, l’ex Pioli e il ritorno al Meazza

Stefano Pioli se l’era immaginata diversamente la sua prima volta da avversario del Milan al Meazza: domenica sera il tecnico affronterà la squadra con cui ha vinto l’unico scudetto della sua carriera, nella stagione 2021/22, e probabilmente avrebbe voluto farlo con una Fiorentina competitiva e in gran forma, che potesse giocare alla pari con i rossoneri. I viola, invece, sono al 17° posto in classifica e inseguono ancora la prima vittoria in serie A, mentre per lo stesso Pioli si è già parlato di esonero. Intanto il Milan naviga nelle parti alte della classifica, rigenerato dalla cura Allegri.

Il grande rimpianto di Pioli

Lo stesso Pioli ammette il suo grande rimpianto nella conferenza stampa di presentazione della partita di domenica sera. “Avrei voluto un altro momento”, afferma l’allenatore dei viola, che però ammette anche di aver provato a non pensare al momento in cui rimetterà piede a San Siro. “Preferisco non pensare alle emozioni che ho vissuto in quello stadio alla guida del Milan – aggiunge Pioli -. Non penso a me, ma a quello che dobbiamo fare per fare una bella partita”.

I dubbi su Kean

Un altro rimpianto, più specificamente tecnico, Pioli ce l’ha riguardo alla formazione da opporre al Milan: Moise Kean, infatti, è in dubbio dopo l’infortunio in Nazionale e il tecnico della Fiorentina non sa ancora se potrà schierarlo contro i rossoneri. “Oggi è tornato a lavorare parzialmente con la squadra – ha detto Pioli di Kean -. L’allenamento di domani sarà decisivo per vedere se è recuperato. Mentalmente sta bene”. Ecco, mentalmente: è invece sul piano fisico che persistono i dubbi su Kean.

L’appello di Criscitiello al Milan

In vista del ritorno di Pioli a San Siro, intanto, Michele Criscitiello ha lanciato un appello al Milan e ai suoi tifosi. Per il giornalista l’ex allenatore rossonero merita un’accoglienza speciale, legata ai giorni più felici vissuti insieme a lui dai tifosi milanisti. “Anche se Pioli è un avversario, lo speaker deve rimettere domenica “Pioli is on fire!” prima della partita!”, ha chiesto il giornalista di Sportitalia, ricordando il tormentone scoppiato dopo lo scudetto del 2022 sulle note della hit “Free from desire”.

Per Criscitiello, Pioli merita infatti un’accoglienza pari a quella che l’Allianz Stadium ha riservato a Max Allegri prima di Juventus-Milan. “Come Allegri si è preso gli applausi a Torino, Pioli si deve prendere l’inno che ha segnato un’annata indimenticabile per tutto il mondo rossonero”, ha concluso il giornalista.