Milan, Pioli: "Scudetto? I miei si sentono forti"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della partita contro l’Udinese. C’è chi parla di possibile scudetto per i rossoneri, che sono partiti molto forte: “I miei giocatori sono convinti di essere forti, bene che pensino così. Domani sarà un’altra occasione per dimostrarlo. Le parole vanno bene solo se dimostrate dai fatti. Dobbiamo avere entusiasmo, il nostro obiettivo è vincere e divertirci, di fare un calcio che ci piace. I giocatori devono sempre pensare positivo”.

“Sappiamo che il calcio è un ambiente senza equilibrio ma noi dobbiamo averlo. Stiamo dimostrando consapevolezza nel modo di giocare. Il calcio è bello perché tutti ne possono parlare, è giusto accettare le critiche. Noi dobbiamo dimostrare partita per partita che siamo competitivi”.

Il match con i bianconeri: ” Le partite non si vincono sulla carta, tutte valgono tre punti. Siamo in testa e anche domani vorremo rimanerci. Dobbiamo dimostrare partita per partita che siamo competitivi. Rebic partirà dalla panchina, potrà fare uno spezzone di partita. Gabbia non sarà a disposizione, Castillejo ha avuto un affaticamento muscolare stamattina”.

OMNISPORT | 31-10-2020 16:58