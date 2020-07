Milan, Pioli si sbilancia sulle condizioni di Ibrahimovic

Dopo il deludente pareggio in rimonta contro la SPAL per il Milan inizia un ciclo di ferro. I rossoneri infatti affronteranno Lazio, Juventus e Napoli nel giro di una settimana.

Stefano Pioli però alla vigilia della gara contro i biancocelesti cerca di caricare l’ambiente, sottolineando la crescita degli ultimi mesi: “La Lazio è una squadra completa, si sta giocando lo scudetto. Loro sono forti, ma anche noi abbiamo fiducia nei nostri mezzi. Dobbiamo fare il meglio possibile. La classifica è corta davanti a noi, ma anche dietro. Non dobbiamo perdere energie mentali. Mancheranno Immobile e Caicedo, ma ci sarà Correa. Sarà una partita molto complessa anche dal punto di vista tattico”.

Il tecnico rossonero peraltro spera di poter concedere qualche minuto in più a Ibrahimovic, rientrato nel finale di gara a Ferrara dopo un lungo stop: “Forse nemmeno lui sa quanti minuti ha nelle gambe. La sua condizione migliorerà giocando, ieri ha fatto un buon allenamento. Spero di impiegarlo qualche minuto in più con la Lazio”.

Pioli infine non si sbilancia sulla formazione di domani ed in particolare sulla possibilità di rivedere Leao e Paqueta dal 1′: “Tutte le scelte che farò non saranno condizionate solo dalle prestazioni precedenti, in ogni partita servirà una squadra fresca fisicamente e mentalmente, quindi le valutazioni saranno fatte a 360 gradi”.

OMNISPORT | 03-07-2020 15:10