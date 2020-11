Milan, Pioli vuole una reazione

Alla 12esima gara stagionale, il Milan di Pioli, perfetto fino allo scorso giovedì, ha conosciuto la sconfitta. K.o in Europa League contro il Lille, i rossoneri tornano a San Siro per ospitare il Verona, così da provare ad allungare sulle contendenti a Champions e Scudetto.

Capolista di Serie A in virtù del mancato successo da parte del Sassuolo nell’anticipo, il Milan proverà a rialzarsi dopo la sconfitta infrasettimanale. Di fronte un Verona deciso a stupire nuovamente, a sole cinque lunghezze da Ibrahimovic e compagni.

Alla vigilia del match, Pioli ha parlato in conferenza stampa: “Contro il Lille abbiamo abbassato il livello della prestazione contro un avversario sbagliato, dobbiamo essere pronti a tornare a fare una prestazione di livello domani. Contro il Verona serve grande determinazione, è un’altra opportunità per dimostrare che squadra siamo”.

Nessuna polemica su Ibrahimovic, uscito dal campo non proprio felice contro il Lille: “Parlo sempre con i giocatori e siamo tutti sulla stessa direzione, non c’è stato bisogno di interventi. Giovedì abbiamo avuto lo spirito giusto ma poca precisione. Ora serve una prestazione da Milan, compatta e solida”.

Il Milan lavora per essere nuovamente al top: “La pressioni ce la creiamo da soli, siamo molto rigidi con noi stessi, vogliamo essere ambiziosi. Quello che dicono gli addetti ai lavori non ci interessa, non ci preoccupa. L’importante è rimanere concentrati, vogliamo crescere e a provare a vincere le partite”.

Partite che per i rossoneri si giocano ogni tre giorni: “Ddobbiamo essere preparati a gestire bene questi impegni, sia dal punto di vista fisico che mentale”.

OMNISPORT | 07-11-2020 16:58