Milan-Pisa: le formazioni ufficiali. Nkunku o Gimenez con Leao? Le scelte di Allegri e Gilardino

Il Milan capolista apre l'8a giornata di Serie A contro la neopromossa ultima della classe: Allegri ancora in emergenza, out Loftus-Cheek. Come giocheranno le due squadre

L’ottava giornata di Serie A si apre con Milan-Pisa, la prima della classe contro l’ultima. Max Allegri ha un solo obiettivo: battere Gilardino e volare momentaneamente a +4 sulle inseguitrici. Rossoneri senza Loftus-Cheek, in attacco Nkunku o Gimenez al fianco di Leao? Le formazioni ufficiali.

Milan, quante assenze per Allegri: le scelte

Niente da fare per Loftus-Cheek: il centrocampista inglese ex Chelsea non ha recuperato e, dunque, si aggiunge alla lista degli indisponibili che comprende nomi altisonanti del calibro di Rabiot, Jashari, Pulisic ed Estupinan.

La buona notizia, invece, è rappresentata da Nkunku, che è a disposizione. Le formazioni ufficiali non riservano sorprese, del resto Allegri aveva già le idee piuttosto chiare. De Winter scalza Tomori nel terzetto difensivo composto da Gabbia e Pavlovic che agirà a protezione di Maignan. Sulla linea mediana Fofana, Modric e Ricci, con Saelemaekers e Bartesaghi a presidiare le corsie laterali.

Nkunku o Gimenez con Leao? Max ha deciso

Lì davanti il punto fermo è Rafa Leao, che con la sua doppietta ha ribalto la Fiorentina consentendo al Milan di balzare in cima alla classifica. Non solo: il numero 10 portoghese ha anche spezzato la maledizione San Siro. Già, in casa non segnava da 512 giorni, un’eternità.

Insomma, le polemiche sono alle spalle: l’ex Lille è pronto a bissare per consolidare il primato. Sciolto il dubbio che riguarda il suo partner d’attacco. Considerando che Nkunku è stato recuperato solo in extremis, partirà dal primo minuto Santiago Gimenez, che in Serie A non segna dai due gol al Bologna dello scorso 9 maggio.

Milan-Pisa: formazioni ufficiali, come gioca Gilardino

Ancora a secco di vittorie e ultimo il classifica, il Pisa del grande ex Gilardino spera di mettere i bastoni tra le ruote ad Allegri. Anche i toscani si dispongono sul 3-5-2: Raul Albiol confermatissimo in difesa dopo l’ottima prova col Verona, mentre in attacco Meister giocherà a sostegno di Nzola. Solo panchina per Cuadrado.

Milan-Pisa: formazioni ufficiali