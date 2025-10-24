Milan-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Milan-Pisa di Serie A 2025-26, 8a giornata: formazioni probabili, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche stagionali

Milan-Pisa accende l’8a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza il 24 ottobre 2025 alle 20:45. Classifica agli antipodi: Milan primo con 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta, 11 gol fatti e 4 subiti), Pisa ventesimo con 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, 3 gol segnati e 10 incassati). I rossoneri arrivano da una serie positiva, i nerazzurri cercano il primo acuto stagionale.

Probabili formazioni di Milan-Pisa

Si va verso un Milan con terzetto difensivo guidato da Tomori e rifiniture affidate all’esperienza di Modric; sulle corsie, ampiezza e gamba con Saelemaekers e Bartesaghi, mentre in avanti il peso specifico di Gimenez potrebbe aprire varchi per Leao. Attenzione però alle assenze a centrocampo, con qualche rotazione possibile e ballottaggi aperti tra le mezzali: Fofana dovrebbe garantire copertura e strappi.

Il Pisa dovrebbe specchiare il modulo avversario con un 3-5-2 compatto: retroguardia d’esperienza con Caracciolo e Albiol, in mediana Aebischer e Marin, davanti la fisicità di Nzola e il lavoro sporco di Moreo.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao.

Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Toure, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Nzola.

Gli indisponibili di Milan-Pisa

Milan – Infortunati: Rabiot (infortunio al polpaccio), Loftus-Cheek (problema muscolare), Estupinan (infortunio alla caviglia), Pulisic (problema al bicipite femorale), Jashari (infortunio alla gamba).

– Infortunati: Rabiot (infortunio al polpaccio), Loftus-Cheek (problema muscolare), Estupinan (infortunio alla caviglia), Pulisic (problema al bicipite femorale), Jashari (infortunio alla gamba). Pisa – Infortunati: do Lago Pontes Esteves (infortunio all’inguine), Vanzelli Lusuardi (lesione legamento collaterale mediale – ginocchio).

Le ultime partite giocate

Milan in forma: vittorie pesanti e solidità difensiva. Pisa in difficoltà lontano da casa, ma segnali di compattezza nei recenti pari.

Milan ok ok ok x ok Pisa ko ko x ko x

Milan

Milan-Bologna 1-0; Udinese-Milan 0-3; Milan-Napoli 2-1; Juventus-Milan 0-0; Milan-Fiorentina 2-1

Pisa

Pisa-Udinese 0-1; Napoli-Pisa 3-2; Pisa-Fiorentina 0-0; Bologna-Pisa 4-0; Pisa-Verona 0-0

L’arbitro di Milan-Pisa

Arbitra Zufferli, assistenti Rossi L. e Mastrodonato; IV ufficiale Collu. Al VAR Gariglio, AVAR Doveri. In stagione, Luca Zufferli ha diretto 4 gare in Serie A: 1 rigore assegnato, 6 ammonizioni e nessuna espulsione; media 1,5 cartellini a partita e 19 falli per cartellino.

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Rossi L. – Mastrodonato

IV: Collu

VAR: Gariglio

AVAR: Doveri

Informazioni interessanti sul match

Storia e presente raccontano un quadro chiaro: il Milan ha sempre fatto la voce grossa contro il Pisa, con tradizione favorevole e una difesa che, in questo avvio, sta concedendo pochissimo. I rossoneri sono partiti forte (16 punti in 7 gare) e registrano il massimo numero di clean sheet del torneo, mentre i nerazzurri faticano a sbloccarsi, soprattutto in trasferta.

Riflettori su Leao, tornato al gol in casa e a caccia di continuità, e su Nzola, chiamato a rompere un tabù personale contro i rossoneri.

Il Milan non ha mai perso in 12 incroci di Serie A col Pisa (10V, 2N), una delle sue serie più lunghe senza ko contro una singola avversaria.

non ha mai perso in 12 incroci di Serie A col (10V, 2N), una delle sue serie più lunghe senza ko contro una singola avversaria. Il Milan ha tenuto la porta inviolata nel 75% delle sfide col Pisa (9 clean sheet su 12): percentuale record per i rossoneri contro squadre affrontate almeno 5 volte.

ha tenuto la porta inviolata nel 75% delle sfide col (9 clean sheet su 12): percentuale record per i rossoneri contro squadre affrontate almeno 5 volte. Al Meazza gli ultimi quattro confronti tra Milan e Pisa hanno prodotto appena tre reti, tutte rossonere: tre 1-0 e uno 0-0.

gli ultimi quattro confronti tra e hanno prodotto appena tre reti, tutte rossonere: tre 1-0 e uno 0-0. Con 16 punti in 7 turni, l’avvio del Milan ricalca stagioni poi chiuse ai vertici: negli ultimi precedenti con questi numeri, le squadre di Allegri hanno sempre vinto lo Scudetto.

ricalca stagioni poi chiuse ai vertici: negli ultimi precedenti con questi numeri, le squadre di Allegri hanno sempre vinto lo Scudetto. Il Milan vanta 4 clean sheet ed è la squadra che ha concesso meno tiri (62) finora.

vanta 4 clean sheet ed è la squadra che ha concesso meno tiri (62) finora. Tre successi interni di fila per il Milan : caccia al poker che non riesce da inizio 2024.

: caccia al poker che non riesce da inizio 2024. Il Pisa ha 3 punti: avvio più difficile di sempre in Serie A per i nerazzurri.

ha 3 punti: avvio più difficile di sempre in Serie A per i nerazzurri. Nelle prime tre trasferte, il Pisa ha incassato 8 gol: dato in linea con le sue peggiori partenze esterne storiche.

ha incassato 8 gol: dato in linea con le sue peggiori partenze esterne storiche. Leao è tornato a segnare al Meazza : in passato ha spesso replicato nella gara casalinga successiva.

è tornato a segnare al : in passato ha spesso replicato nella gara casalinga successiva. Nzola non ha mai preso parte a un gol in Serie A contro il Milan: obiettivo sbloccarsi proprio a San Siro.

Le statistiche stagionali di Milan e Pisa

Il Milan guida per possesso (51,4%) e clean sheet (4), con appena 62 tiri concessi totali: struttura solida e produzione offensiva bilanciata. Il Pisa tiene il 40% di possesso e fatica a finalizzare (3 gol in 7 gare), ma lotta nei duelli e prova a salire con le palle lunghe: margini di crescita soprattutto in fase di rifinitura e precisione al tiro.

Milan Pisa Partite giocate 7 7 Numero di partite vinte 5 0 Numero di partite perse 1 4 Numero di partite pareggiate 1 3 Gol totali segnati 11 3 Gol totali subiti 4 10 Media gol subiti per partita 0,57 1,43 Percentuale possesso palla 51,4 40,0 Tiri nello specchio della porta 32 14 Percentuale di tiri in porta 42,7 29,8 Numero totale di cartellini gialli 10 10 Numero totale di cartellini rossi 1 1

FAQ Quando e a che ora si gioca Milan-Pisa? Milan-Pisa si gioca venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 20:45. Dove si gioca Milan-Pisa? La partita si disputa allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. Chi è l’arbitro di Milan-Pisa? L’arbitro designato è Luca Zufferli, con Rossi L. e Mastrodonato assistenti; IV Collu, VAR Gariglio, AVAR Doveri.